Dr. Nuri Sevgen: Borsada Mayıs-haziranda beklediğim yukarı yönlü hareket başladı

Nasıl Bir Ekonomi TV’de (NBE TV) yayınlanan Ekonomi Masası’na katılan Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, borsadaki değerlendirdi. Bugün yukarı yönlü açılış beklediğini ifade eden Sevgen, “10 binin üzerine doğru bir hareketin başladığını düşünüyorum. Bu hareketin 1-2 ay süreceğini tahmin ediyorum” dedi. Sevgen, şu görüşleri paylaştı:

“TL enstrümanlarda yoğun hareketlilik bekliyorum”

Amerika’dan bilançolar iyi geliyor. Bu bilançolar da Amerikan piyasalarında olumlu hava yaratıyor. Dün Tesla’nın bilançosu Amerkida dikat çeken bilançoydu. Beklentilerden biraz daha düşük olsa bile gelen açıklamalarla iyi bir hareket yaptı. Teknoloji tarafı olumlu kapandı. Bu sabah da vadeli kontratlar oldukça olumlu görüntü içerisinde. Asya tarafı yüzde 2’ye yakın artıda. O tarafta çok önemli data bugün beklenti itibariyle yok.

İçeride gördüğümüz kadarıyla pazartesi günü 2 sıkıntı vardı. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinin ertelenip ertelenmeyeceği ya da iptal edilip edilmeyeceğine dair spekülasyonlardı. İkincisi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Bakan Mehmet Şimşek'e dair açıklamaları piyasayı etkiledi gibi görünüyor.

Yatırım tavsiyesi

Bugün Fitch’in toplatışı var. Saat 16:30’da başlaması bekleniyor. Burada olumsuz bir şey çıkacağını sanmıyorum açıkçası. Piyasa tarafından baktığımız zaman da dışarısı iyi. Pazartesi günü, dün 23 Nisan tatili olduğu için bir miktar satış vardı. Pazartesi günü daha önce gördüğümüz 9.850 zirve seviyesinden dönmüş piyasa. Buradan bir satış gelmiş ve 9.600’ler civarında tutunmuş. Bugün muhtemelen yukarı yönlü başlarız. Sonra bir miktar satış baskısı görürüz. Gelecek olan satış baskısının, eğer kötü bir haber çıkmazsa, 9.600’ün altına getirebilecek düzeyde olmayacağını düşünüyorum. Buralarda yatay bir güç toplama var gibi görünüyor. Sonrasında yukarı doğru hareketin devamını bekliyorum. Mayıs-haziran civarında beklediğim yukarı doğru hareketin şimdiden başladığını düşünüyorum. Bunu bozacak gelişme endeksin 9.500’ün altına gelmesi olur. Özel bir haber çıkmazsa ben yukarı doğru trendin başladığını düşünüyorum. TL enstrümanlarda yoğun bir hareketlilik olacak gibi görünüyor. Borsa da burada öncül olacak gibi bir görüntü var şu anda. 9.850 zirveydi . Oradan bir miktar satış gelmesi ve biraz güç toplaması gayet normaldi. Bugün de belki yukarı başlayıp aşağıya inip tekrar yukarı gidecek. Senet bazlı hareketler çok yoğun olmaya başladı. Endeks dışı senetlerde de hareketlilik dikkat çekiyor. Genel olarak söyleyeceğim 9.500’ün altında kalmadığı sürece bozulmaz. Yukarı doğru hareket başladı. 10 binin üzerine doğru bir hareketin başladığını düşünüyorum. Bu hareketin 1-2 ay süreceğini tahmin ediyorum. O yüzden yatırımcıları özellik endeks ve endekse duyarlı beklentisi olan senetlerde pozisyon alması ya da endeks içerisindeki önemli sektörlere yatırım yapan hisse senedi ağırlığı olan yatırım fonlarına yatırım yapmalarını tavsiye ederim.