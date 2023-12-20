DTÖ'den Türkiye aleyhine 'çelik' kararı

İngiltere merkezli haber sitesi Reuters'ın aktardığına göre DTÖ, Türkiye'nin ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak uyguladığı ABD ürünlerine ek vergileri kaldırması gerektiğine karar vererek ABD'yi şikayetinde haklı buldu.

Dünya Ticaret Örgütü tarafından olaya dair oluşturulan raporda, ABD'ye uygulanan gümrük vergilerine atıfta bulunularak, "Panel, Türkiye'nin DTÖ ile tutarsız olan tedbirini yükümlülüklerine uygun hale getirmesini tavsiye etmektedir" denildi.

Ne olmuştu?

ABD Eski Başkanı Donald Trump çelik ve alüminyum ithalatına yönelik "Section 232" ulusal güvenlik soruşturmasına dayanarak Mart 2018'de Washington'un çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 vergi koymuştu. Türkiye ise alınan bu karara ABD ürünlerine koyduğu ek vergi ile karşılık vermişti.

Trump ise misillemeye karşılık olarak ilişkilerin iyi olmadığına işaret ederek Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katlamış, çelik ürünlerine yüzde 50, alüminyuma da yüzde 20 oranında ek vergi uygulanacağını açıklamıştı. 2020 yılında görevi devralan Joe Biden ise ek gümrük vergisi uygulamasını kaldırmamıştı.