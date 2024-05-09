Dünya devi Varta, Pomega’nın teknolojisi için iş birliğine geldi

Varta AG’nin iştiraki olan Varta Storage GmbH ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ’nin iştiraki olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, sektöre öncülük edecek bir iş birliği için Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı. 140 yıla yakın süredir faaliyet gösteren batarya sektörünün önde gelen markalarından Varta, mikro bataryalardan tüketici ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Türkiye’nin ‘enerji depolama’ konusunda önemli yatırımlarından olan LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi alanında uzmanlaşmış olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri ise yerli üretim yoluyla çeşitli sektörlerde kullanılan depolama çözümleri sunuyor. Pomega, aynı zamanda Çin’den İtalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada LFP batarya üretiminde tek ve öncü özel sektör girişimi konumunda.

İki şirket arasındaki iş birliği, Varta’nın batarya sektöründeki uzmanlığının kazandırdığı geniş satış ağı ve güçlü marka bilinirliği ile Pomega’nın üretim kapasitesi ve LFP batarya teknolojisindeki uzmanlığını bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Varta, Pomega iş birliğiyle NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) teknolojisinden Pomega ürünlerini kullanarak LFP teknolojisine geçmeyi ve Pomega’nın ürettiği endüstriyel depolama ürünlerini ve çözümlerini sunan yeni bir segmenti bünyesine katmayı planlıyor. Taraflarca kurulacak ortak girişim üzerinden, Pomega ürünleri kullanılarak geliştirilecek enerji depolama çözümlerinin Avrupa finansmanı ile Balkanlar’a ve Türkiye’ye aktarılması ve yatırımcılara Avrupa kaynaklı ihracat kredi fonlarının kullanım olanağının sağlanması hedefleniyor.