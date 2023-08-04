Düşük faiz, KGF’ye ilgiyi azalttı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla açılan destek paketlerine yoğun talep geldi. Ancak bankalarca kullandırılacak kredilere uygulanan faiz oranının düşük kalması, bankaların bu kredi kullandırımında çekinden davranmalarına yol açtı. EKONOMİ’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre 22 ayrı kategoride açılan 442 milyar liralık kredi limitinin, şu ana kadar yüzde 41’ine karşılık gelen 185 milyar liralık kısmı kullanılabildi.

Verdiği kefaletle işletmelerin finansmana erişiminde kolaylık sağlayan Kredi Garanti Fonu, bugüne kadar 732 milyar liralık kefalet verirken, bu kefalet karşılığında 874.1 milyar liralık kredi kullanıldı.

Ancak, KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerin faizinin sınırlı kalması bankalar için bu krediye aracılık etmenin cazibesini ortadan kaldırdı. Toplam tahsis edilen 442 milyar 842 milyon liralık kredi limitinin bugüne kadar 185 milyar 131 milyon liralık kısmı kullandırılabildi.

22 kalemden oluşan destekler içinde, iş dünyasının en çok rağbet gösterdiği, faizin TLREF+2 ve 3.5 arasında değiştiği EYT destek kredisi için 68 milyar 905 milyon liralık limit açıldı. Ancak bu limitin yüzde 18.5’ine karşılık gelen 12 milyar 610 milyon liralık kısmı kullandırılabildi.

İşletme harcamaları ve işletme giderleri kalemlerinde kullanım oranları genel oranın çok üzerinde gerçekleşti. 14 milyar 314 milyon liralık işletme harcamaları limitinin yüzde 93.4’üne karşılık gelen 13 milyar 372 milyar liralık kısmı kullanıldı. Limit olarak yüksek belirlenen 102 milyar liralık işletme giderleri kaleminde ise bugüne kadar 72 milyar 103 milyon liralık kullanım yapıldı.

Dönüşüm kredilerinde kullanım oranı çok düşük

Son dönemlerin güncel konularından olan ikiz dönüşümü oluşturan, dijital ve yeşil dönüşüm kredilerinde kullanım oranları çok düşük seviyelerde kaldı. Yeşil dönüşüm için ayrılan 8 milyar 925 milyon liralık limitin 250 milyon liralık kısmı kullanılırken, dijital dönüşümde ise 1 milyar 250 milyon liralık limitin sadece 3 milyon liralık kısmı kredi olarak kullandırıldı.

Yine önemli bir kalem olan yatırım/proje ve finansman kredilerinde 35 milyar 956 milyon liralık limitin yüzde 46.7’sini oluşturan 16 milyar 805 milyon liralık kısmı kullandırıldı.

Faiz artışı krediyi hızlandırabilir

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, Merkez Bankası’nın referans faiz oranını artırmasıyla birlikte, kredi faiz oranı da artacağı için, önümüzdeki süreçte KGF kaynaklı kredi kullandırımında artış olabileceği değerlendirmesinde bulundular.