EBSO Peköz: Tekstilciler 100-250 TL’lik destekle ayakta kalamaz

NİHAT DELİBAŞI / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Remzi Peköz, dünyayı etkisi altına alan resesyonun en fazla etkilediği sektörler arasında yer alan tekstilde kitlesel işçi çıkarmaların başladığını belirterek, son asgari ücret zamlarının ardından sektörde işlerin iyice zora girdiğini söyledi.

“100 TL’lik, 250 TL’lik destekle olmaz” diye konuşan Peköz, 39 yıllık firmasını kapatmayı düşündüğünü dile getirdi. EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün de vergi dilimlerinin asgari ücret artışı oranında yeniden belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

EBSO Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. KOSGEB İl Müdürü Levent Arslan’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı ve 2023 Oda bütçesinin 98 milyon 500 bin TL olarak kabul edildiği meclis toplantısında konuşan Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu, yeni yıla küresel ekonomideki riskler ve belirsizliklerin dışında ülkemizin kendi gündemi içerisindeki belirsizliklerle giriş yapıldığını söyledi.

Çözüm bekleyen konuların ve risklerin artırmaya devam ettiğini kaydeden Gökçüoğlu, “Bu yıl özellikle de ekonomide izlenecek politikaların çok kritik olduğunun, karar vericilerin de bu yaklaşım içerisinde sağduyulu davranması gerektiğinin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Asgari ücretin maliyet üzerindeki etkisi yüzde 7

EBSO Meclis üyesi Remzi Peköz ise 39 yıldan bu yana tekstil hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, “Batma noktasındayız” dedi. Yeni asgari ücretin maliyetler üzerindeki payını yüzde 7 olarak açıklayan Peköz,

“Tüm dünyanın etkilendiği bu ekonomik ortamda, ucuz iş gücüne sahip ülkeler maliyetine ürün veriyor. Benim rekabet etme şansım yok. Elimdeki iş de oraya gidiyor. Bu kurla imalatçı bir yapının monopol değilse, bazı kar destekleri yoksa yaşamını sürdürme şansı sıfır” dedi.

Bu duruma çözüm bulunması temennisini dile getiren Peköz, şunları söyledi: “100 lirayla, 200, 300 lira destekle bunlar olmaz. Bıçak geldi kemiğe dayandı. 39 yıllık firmayım. Tırnaklarımla kurdum. Baba malı, ana malı değil. Allaha şükür ayaktayım. Ne bir çekim karşılıksız çıktı ne verdiğim bir sözü yerine getirememezlik ettim.

Ayaktayım ama işletmemi kapatmayı düşünüyorum. 38 yıldır tıkır tıkır yürüyen işletmemi neden kapatayım? Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bu işi biliyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Seçim olana kadar bizim canımız çıkacak. Bunu kabul etmek mümkün değil.”

Hedeflerin çok uzağına düştük

EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün ise Cumhuriyetin 100. yıldönümüne sayılı günler kala ülkemizin Dünya Bankası’na göre 20., IMF’ye göre 21. büyük ekonomi olarak hedeflerinin çok uzağında bulunduğunu söyledi. Asgari ücreti iş dünyası açısından değerlendiren Ürün, “İşverene maliyeti 11 bin 759 TL olan asgari ücrette çalışan başına destek 100 TL’den 250 TL’ye çıkarıldı.

2023 için yüzde 54,5 artış önemli bir orandır. Ancak, bu yüksek oranlara rağmen çalışanlarımızın yüksek enflasyon ortamının yarattığı gelir kaybı ile karşı karşıya kaldığını üzülerek görüyoruz. O nedenle, mutlaka vergi dilimleri asgari ücret artışı ölçüsünde yeniden belirlenmelidir ve belki de belli bir oranda sabitlenmelidir. Bu konuda da acil adım atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.