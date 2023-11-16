Ehliyet almayı düşünenleri ilgilendiriyor: Yeni yıldaki zamlarla 2 katına çıkacak

Akaryakıt ücretleri, eğitmen giderleri ve araç bakım maliyetleri sürücü kurslarını zorluyor.

Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre, ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 TL ödüyor.

Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Sürücü belgesi harçları artacak

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.