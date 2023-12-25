Ekonomist Ağaoğlu'ndan dikkat çeken Borsa İstanbul yorumu

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu bu haftaki Şans Sohbetleri’nde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Borsa’ya ilişkin “Borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtardık" açıklamasına yönelik çarpıcı bir yorum getirdi.

Ali Ağaoğlu, “Eğer borsa daha önce bir kumarhane anlamında bir 'gazino' idiyse, şunu söyleyeyim; en azından eskiden zarlar hileli değildi, tombala çift torba değildi. Şimdi durum daha kötü” dedi.

Ağaoğlu, son halka arzlara ilişkin yorumunda ise “Birçoğu önümüzdeki yıl borsada çok üzülecek. Hepsi değil ama çoğu nominal artışlar yaşar belki ama reel olarak veya dolar bazında ciddi hüsranlarla karşılaşmamız yüksek ihtimal” ifadelerini kullandı.

Halka arzlara yabancı gelmez

Son halka arzların yüzde 95’ine yabancının gelmeyeceğini savunan Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Yabancının yatırım yapıp, yaptığını da likidite edebileceği derinliğe sahip hisse senetleri 2024’ün ana teması olacak. Bankacılık sektörü yeknesaklaşan faiz ortamında kıymetli olacak.

* Düşüşün arkasında 3 temel sebep var. Yükselen TL faiz borsanın rakibidir. 2024’te TL faizi yatırım alternatifidir. Enflasyon muhasebesinin 2024’te olumsuz etkisi olacak endişesi de önemli.

* Üçüncüsü, maalesef seçimler geliyor. Şimşek görevde kalacak mı kalmayacak mı sorusu bir risk olarak duruyor. O zaman piyasaya yeni para girişi olmuyor. Olmayınca da satmak isteyenler, alıcının olmadığı yerde daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyor ve borsa düşüyor.

Borsa 2024'te nereye gelir?

Ağaoğlu 2024’e ilişkin borsa beklentisini ise şöyle anlattı:

* Dolar olarak konuşursak, 2,40 dolar seviyelerinin görüleceğini, biraz daha hırpalanırsa 2,25’lere kadar düşeceğini düşünüyorum. Sonrasında ise yeni bir yükseliş. Ama hemen söyleyeyim; 2024'te yeni bir zirve göremeyiz. Zirve 5,3 dolardır. 2024’te yeni bir dolar zirvesi olmaz ama yüksek 3’lü rakamlara gidebiliriz. Önce düşüşü göreceğiz sonra yükselişi göreceğiz. Seçimden sonra TL faizinin önemli bir yatırım alternatifi olmaya devam edeceğini düşünüyorum.