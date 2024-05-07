Emekliye seyyanen zam mı geliyor? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte son kulis bilgisi...

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisan ayında yüzde 3,18 artarken yıllık bazda ise yüzde 69,80'e yükseldi.

Sıfır zam tehlikesi

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16 ve Nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden garantilemiş durumda...

Böylece 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon farkının belli olması için TÜİK'in Mayıs ve Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Ancak kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerini bekleyen bir tehlike var: Sıfır zam veya düşük zam...

En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı?

Peki en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, kulis bilgilerini Cumhuriyet'e anlattı.

Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğunu söyleyen Karakaş, kulis bilgilerine göre hükümetin 3 bin TL veya 4 bin TL seyyanen zam vermeyi planladığını söyledi. Ancak İsa Karakaş'a göre ekonomi yönetimi enflasyonu düşürme gerekçesiyle seyyanen zamma karşı....

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için Temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Yasal engel yok. Mesela 2001 yıllarının başında asgari ücreti 4 kez artırmışız. 1 yılda 4 kez, ondan sonra üç kez de artırmışız. 2016 yılına kadar hem Ocak, hem Temmuz olmak üzere iki kez arttırmışız. Enflasyon düştükten sonra bir kez bir kez belirlemeye başlamışız. 2022 yılına geldiğimiz zaman yüksek enflasyonla birlikte tekrar iki defa artırmak zorunda kaldık."

SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücrete zam yapılmaması halinde çalışanların 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle yüzde 25 oranında bir gelir kaybına uğrayacağını vurguladı.

İsa Karakaş, asgari ücrete en az yüzde 25 oranında bir güncelleme yapılması gerektiğini belirtti.