Enflasyon yüzde 64.3 ile beklentilerin altında

Enflasyon, aralık ayında beklentilerin altında geldi. TÜFE, aylık yüzde 1.18 artarken, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27'ye geriledi. Enflasyonun aylık yüzde 2.6, yıllık bazda ise yüzde 67 artması bekleniyordu. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0.24 düşüş gösterirken, yıllık üretici fiyatları yüzde 97.72 ile üç haneden çift haneli artışa gerilemiş oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüze 5,91 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 97,72

Söz konusu ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 azaldı.

TÜİK’e göre Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,47 artış gösterdi.

Nebati: Enflasyon OVP hedefinin altında yılı kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonun 20.12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilediğini belirti. Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada kasımdan itibaren enflasyonun belirgin bir düşüş trendine girdiğini belirterek yılın Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıldığını kaydetti.



Nebati, “Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz. Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık. Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir” dedi.