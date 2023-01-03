Memur zammı en az yüzde 16,46 olacak

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı ikinci yarısında enflasyonu yüzde 15,39 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayında alacakları maaş zammının da en az yüzde 16,46 olması kesinleşti.

Memurlar geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 7 zam almıştı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15.39 olarak gerçekleşti. Memur ve emekliler yine toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı yüzde 8’lik bir zam daha alacak. EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamaya göre memurların geçen yıl Temmuz ayında aldıkları maaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği refah payı hariç en az yüzde 16.46 oranında artış yapılacak.

Hesaplama hangi veri üzerinden yapılıyor?

Geçen yıl Haziran ayında maaşı 10 bin lira olan bir memur yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla Temmuz ayında 10.700 lira almaya başladı. Temmuz-Aralık ayları arasında TÜFE yüzde 15,39 oranında arttı. Memur ve memur emeklileri Temmuz’da verilen yüzde 7’lik zam enflasyonun altında kaldığı için maaşlara önce enflasyon ile aradaki farkı kapatacak oranda zam yapılıyor. Başka bir ifade ile Haziran ayındaki 10 bin liralık maaş yüzde 15.39 artırılarak 11.539 liraya çıkarılıyor. Bunun üzerine de yine toplu sözleşme kaynaklı olarak yüzde 8 ilave ediliyor (923,12 lira). Bunun da eklenmesiyle 2023 yılı Ocak ayı için alınacak en az ücret 12.462 lira oluyor. Buna göre Temmuz ayında 10 bin 700 lira olan maaşın 12 bin 462 liraya çıkarılması için de artış oranının yüzde 16,4684 olması gerekiyor.

Zam oranında son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

Her ne kadar memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme gereği otomatik olarak yapılması gereken artış oranı yüzde 16,46 olarak hesaplansa da ellerine geçecek maaşın bunun daha da üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret artışıyla ilgili toplantı dahil olmak üzere birkaç kez, memur ve emeklilere enflasyon farkının yanı sıra bir refah payı verileceğine ilişkin konuşma yapmıştı.