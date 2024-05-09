EYT sanayinin belini büktü: Kalifiye eleman sorunu yaşanıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzunca süre ülkenin gündemini meşgul etmiş ve binlerce emeklinin ısrarlı talebi sonrası bir düzenleme getirilmişti.

2023 yılının Mart ayında yapılan EYT düzenlemesi ile sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlardan prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanların yaş şartı aranmadan emekli olmasına imkan tanındı. 2023 yılında 2 milyon kişi düzenlemeden yararlanıp EYT’den emekli oldu.

Prim gün sayısı ve çalışma yılını tamamlayanlar da bir süre sonra EYT’den yararlanıp emekli olacaklar.

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinden memnun olsa da sanayiciler düzenlemenin işlerini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Noyan Doğan, sanayicilerin işlerinde EYT etkisini bugün Hürriyet'teki köşesine taşıdı.

Doğan şunları yazdı:

"Geçenlerde bir vesile ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayiciler ile bir araya gelip, sohbet etme fırsatı buldum. Laf döndü dolaştı, hem eleman sorununa hem de EYT’ye geldi. OSB Başkanı Eyüp Sözdinler, 'EYT bize çok büyük darbe vurdu' diyerek, söze başladı.

Sözdinler, kendi işletmesinden örnek vererek, 'Benim işletmem 300 kişilik bir işletme. 100 kişi EYT’li çıktı. Bunların neredeyse tamamı kalifiye eleman. Biz bu kişileri yıllarca yetiştirdik. Bu 100 kişinin 17’si çalışmaya devam etti, gerisi EYT’den emekli olup, ayrıldı, gitti. Büyük bir istihdam kaybına uğradık. Tüm organize sanayi bölgesi bu sorunu yaşadı ve yaşıyor. Bakın, bunların yerini doldurmak kolay değil. Gerçekten EYT bize çok büyük darbe vurdu' dedi.

"Eleman yok"

* Eyüp Sözdinler, uzun yıllardır zaten kalifiye eleman sorunu yaşandığından, bunun üzerine EYT’nin geldiğinden yakınarak, şunları söyledi:

'Bizim hem meslek lisesinden hem normal liselerden mezun olan çocuklarımızı illa da üniversiteye yönlendirmek yanlış bir politika. Türkiye’nin bu kadar çok üniversite mezunu gence ihtiyacı yok. Bizim en büyük sıkıntımız, ara eleman dediğimiz, mavi yaka teknisyen çocuklar. Bu açıdan eğitim politikamızın bu yönde yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çerkezköy olarak çok ciddi göç alıyoruz. Neden? Çünkü sanayimiz gelişiyor. Bu kadar göçe rağmen eleman ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Artık öyle hale geldi ki, bırakın vasıflı elemanı, vasıfsız eleman bile bulamıyoruz. Gezin buradaki fabrikaları, hepsinin önünde ‘vasıflı-vasıfsız eleman aranıyor’ afişlerini görürsünüz, ama eleman yok.'

Çözümü meslek lisesinde buldular

* Yeri gelmişken şunu da belirteyim, Çerkezköy OSB, ara eleman sorununu kendi içinde çözmüş. Endüstri meslek lisesi açmış ve her yıl 200 teknisyen yetiştiriyor."