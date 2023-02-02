Fenerbahçe, gelirde de borçta da lider

KPMG Türkiye, Spor Toto Süper Lig'indeki halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan finansal tabloları ve denetim raporlarına dayanarak yaptığı analizi açıkladı. KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç, Fenerbahçe'nin hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider, negatif özsermayede ise Beşiktaş'ın başı çektiğini söyledi.

KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç halka açık futbol kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2022 ve 2023 sezonunu kapsayan ilk 6 aylık finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladıklarını hatırlatarak sonuçlara göre kulüplerde en çok dikkat çeken hususun bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısmın olduğunu söyledi.

3 büyüklerin bankalar birliği konsorsiyumları ile yaptıkları yeniden yapılandırma anlaşmalarının sonuçları ve etkilerini finansal tablolarda ve raporlarda net olarak görüldüğünü vurgulayan Yargıç, şöyle konuştu: “Bankalar birliği konsorsiyumu ile spor kulüplerinin yaptıkları yapılandırma anlaşmaları bu spor kulüplerinin finansal tablolarında pozitif etki yaratırken nakit akışı sağlamalarına da katkısı oldu. Üç büyük futbol kulübünde asıl sıkıntı gelir tarafında sürekliliği olmayan ve yeterli gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo oldu. Sportif başarı ile alınabilecek lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında elde edilebilecek sportif başarılar ile elde edilecek gelirler, spor kulüplerinin hem hasılat ve gelir kalemlerinde artışa hem de yeni sponsorluk anlaşmaları ile gelir yaratmalarına neden olacak bu da doğrudan finansal tablolara olumlu yansıyacaktır.”

Hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp yaklaşık 1 milyar 36 milyon TL ile Fenerbahçe olurken Beşiktaş 659 milyon TL ile ikinci, Galatasaray ise 592 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe bu dönem için yaklaşık 261 milyon TL brüt kâr açıklarken Galatasaray 254 milyon TL, Beşiktaş ise 72 milyon TL dönem zararı açıkladı.

En borçlu kulüp de Fenerbahçe

Açıklanan mali tablolara göre net finansal borçları en fazla olan kulüp Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 Kasım 2022 itibarıyla borç durumu şu şekilde gerçekleşti: Fenerbahçe 3 milyar 570 milyon TL ile ilk sırada yer alırken Beşiktaş 3 milyar 231 milyon TL ikinci Galatasaray ise 2 milyar 648 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Üç büyük spor kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili raporların görüş kısmında belirtilen “borca batıklık” uyarısı dikkat çekiyor. Bilançoların pasif kısmında yer alan özkaynaklar, üç kulüpte de negatif bakiye veriyor. Mali tablolara göre; Beşiktaş'ın öz sermaye toplamı -2 milyar 485 milyon TL, Galatasaray'ın -1 milyar 390 milyon TL, Fenerbahçe'nin ise -1 milyar 45 milyon TL oldu. Öz sermaye tarafında ise en yüksek negatif sermaye Beşiktaş'a ait. Beşiktaş yaklaşık olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın negatif öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte finansal tablolar tüm kulüplerin kardan zarara geçmiş olduklarına da işaret ediyor. Esas faaliyet zararları önceki dönemle karşılaştırıldığında Galatasaray’da yüzde 329 artış görünürken Beşiktaş'ta yüzde 2 azalma oldu.