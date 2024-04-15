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Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hebasından şu ifadeleri kullandı;

"İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak."

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