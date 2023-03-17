Gümüşte banka krizi rallisi: Bir haftada yüzde 9 artış!

Gümüş birkaç gündür devam eden rallisiyle birlikte 22.00 dolar/ons seviyesine yaklaştı. Beyaz madenin fiyatı, son 1 haftanın en düşük noktasının yaklaşık yüzde 9 üzerine çıktı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte fiyatlar güçlü bir yükseliş eğilimi içinde. 6 Mart'taki yılın en yüksek noktası 21.32 doların geçilmesi olumlu bir sinyal. Ayrıca, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıldı.

ANZ: Yılın geri kalanında performans iyileşir

Bundan sonra odağında Fed toplantısı var. Uzmanlar, “Kıymetli metal, yükseliş düğmesine basmak için sabırla Fed’i bekliyor” yorumunu yapıyor.



Fed sonrasında çıkışın hızlanacağı tahmin edilirken, ANZ Bank'taki ekonomistler, gümüşün yılsonuna kadar daha iyi performans göstermesini bekliyor. Banka, "Normalde gümüş yükselen bir fiyat ortamında altından daha iyi performans gösteriyor, bu da gümüşün yılın ilerleyen bölümlerinde iyi performans göstereceği anlamına geliyor" diyor. ANZ, "Arz-talep açısından bakıldığında, pazarda bu yıl arzın yetersiz kalacağı beklentisi de gümüş için pozitif bir ortam yaratıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Boğa senaryosu

Gümüşün önündeki çıkış senaryosuna bakıldığında 21.93 dolar önemli bir durak. Buranın üzerinde sürekli bir hareket, uzmanlara göre alıcıların varlığını gösterecek. Bir sonraki direnç 22.44 dolardan sonra hedefl enecek yer 23.03 dolar. Bu alanda satışla karşılaşmazsa alım iştahının yerinde olduğu kanıtlanmış olur. Böylelikle bir sonraki hedef olan 24.93 dolara doğru yukarı yönlü bir ivmeyi tetikleyebilir.

Ayı senaryosu

21.93 doların altında sürekli bir hareket ise satıcıların varlığına işaret edecek. Bu, bir sonraki hedef alan olan 21.00 dolar ve hala satış sürerse 20.75 dolara doğru bir kırılmaya yol açabilir. Ancak uzmanlara göre ana trend yukarı yönlü gözüktüğünden burası taban olma ve fiyatı yukarı sıçratma potansiyeline sahip. Ancak 20.75’in altına doğru geri çekilme olursa 19.95 dolara doğru fiyatların düşebileceği uyarısı yapılıyor.