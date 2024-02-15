ABD'de sanayi üretimi sürpriz yaptı
ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü.
Fed, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.
Piyasanın bu dönemde yüzde 0,2 artmasını beklediği sanayi üretimi geçen yıl aralıkta değişim göstermemişti.
İmalat sanayi üretimi de ocakta yüzde 0,5 azalış kaydetti. İmalat sanayi üretimine yönelik piyasa beklentisi, ocakta sabit kalması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,1 artmıştı.
Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan azalışla 78,5 olurken, uzun dönem ortalamasının 1,1 puan altında kaldı.
Piyasa beklentilerinin altında gelen kapasite kullanım oranının yüzde 78,8 olması öngörülüyordu.