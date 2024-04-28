Sarsılmaz, ABD’de polis silahı oldu

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen silah üreticilerinden Sarsılmaz, uluslararası arenada yeni bir başarıya daha imza attı. Sarsılmaz’ın ürettiği, ABD’de iki kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin SAR9 SOCOM modeli, ABD’nin Teksas eyaletinde polis departmanları tarafından görev tabancası olarak envantere girdi.

SAR9 SOCOM, 9 mm'lik tabanca, özel kuvvetlerin zorlu koşullardaki taleplerini karşılamak üzere tasarlanan SAR9'un DNA'sından üretildi. Görev tabancalarını geçen hafta teslim alan Teksas’taki Galveston polis departmanında görevli polis memurları, departman poligonunda silahları denedi.

Kolluk kuvvetlerinin özel görevlerde tercihi

SAR9 ailesinin özel kuvvetlere yönelik üretilen üyesi olan SAR9 SOCOM, üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. SAR9 SOCOM, Türkiye’de SAR9 SP olarak satışa sunuluyor.

Sarsılmaz’ın, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirip, TSK envanterine dahil ettiği SAR9 SP modeli, dayanıklılık ile hassasiyeti bir araya getiren SAR9 SOCOM modelinin de ilham kaynağı.

SAR9 serisinin tüm üstün özelliklerine sahip olan SAR9 SOCOM, standart özelliklere ilave olarak 17 ve 21’lik şarjör seçenekleri, susturucu bağlantısı, pratik kullanım avantajı sunan yükseltilmiş gez ve arpacık, şarjör kılavuzu (magwell), kordon halkası, her türlü aksesuara mükemmel uyum sağlayan picatinny ray ve art arda atışlarda maksimum performansı sağlayan soğutma kanalı gibi özellikler taşıyor.