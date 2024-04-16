Hazine 46,8 milyar TL borçlandı

Hazine, 4 yıl (1.372 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil, 5 yıl (1.666 gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.764 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede 25 milyar 895 milyon TL teklif gelirken, net satış 14 milyar 45,4 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 12,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel reel bileşik faiz en düşük yüzde 10,55, ortalama yüzde 10,62, en yüksek yüzde 10,69 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 109.262 TL, ortalama fiyat 109.730 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 17 Nisan 2024 olacak. Tahvilin geri ödeme tarihi 19 Ocak 2028.

Sabit Kuponlu Tahvil

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 10 milyar 557,9 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 9 milyar 409 milyon TL oldu. İhaleye 14 milyar 213 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 33,11, ortalama yüzde 33,88, en yüksek yüzde 34,41 olurken, basit faiz ortalama yüzde 31,42 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 111.150 TL, ortalama 112.211 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 17 Nisan 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 8 Kasım 2028.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 11 milyar 593,5 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 915 milyon TL oldu. satışların nominal tutarı 5 milyar 44,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 2,57 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde 1,00, ortalama yüzde 2,58, en yüksek yüzde 3,04 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 95.370 TL, ortalama fiyat 97.433 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 17 Nisan 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 14 Şubat 2029.