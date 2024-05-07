Hazine, 55,89 milyar TL borçlandı

Hazine, 5 yıl (1.820 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 9 yıl (3.437 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 15 milyar 594 milyon TL teklif gelirken, net satış 5 milyar 888,1 milyon TL oldu. satışların nominal tutarı 6 milyar 94 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3,22 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde 2,71, ortalama yüzde 3,24, en yüksek yüzde 3,49 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 95.534 TL, ortalama fiyat 96.621 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 2 Mayıs 2029 olacak.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde 25,98 milyar TL satış

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 25 milyar 97,7 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 25 milyar 383,3 milyon TL oldu. İhaleye 62 milyar 772,8 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 28,51, ortalama yüzde 28,77, en yüksek yüzde 28,86 olurken, basit faiz ortalama yüzde 26,96 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 98.642 TL, ortalama 98.875 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 5 Ekim 2033.