Astor Enerji temettü kararını duyurdu

Astor Enerji A.Ş., KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Buna göre pay başına brüt brüt 1,3204826 TL, net 1,1884343 TL kar payı ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz 2024 ve ödeme tarihi 2 Ağustos 2024 olacak.

Astor Enerji A.Ş.'den kar payı açıklaması

Astor Enerji A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 4.598.326.879 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 06.05.2024 tarih ve 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulacaktır."