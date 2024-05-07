Vestel Beyaz Eşya'nın temettü kararı netleşti

Vestel Beyaz Eşya, şirket pay sahiplerine 29 Temmuz'da hesaplarına yansıtılacak şekilde net 0,6533 lira kar payı ödeyeceğini duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya'nın Yönetim Kurulu, 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bu kararı oy birliği ile aldı. Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayınlandı.

29 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Vestel Beyaz Eşya hissesi senedi olan yatırımcılar, kar paylarını otomatik olarak hesaplarına alacaklar. Yatırımcıların, herhangi bir ek işlem yapmalarına gerek yok.