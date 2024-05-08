Hedef, Türkiye'yi teknolojiye yön veren ülke yapmak

YAKIN PLAN - DİDEM ERYAR ÜNLÜ

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri; Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin yükleniciliğini üstleniyor. Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-20 Mayıs tarihlerinde halka arz olacak. Şirket 32,00 TL’ye talep toplayacak. Talep toplama aşaması ardından Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, halka açılma kararının arkasındaki ana motivasyonu, “Ülkemizin savunma teknolojileri yatırımlarına ihtiyacı var. Bunun en geçerli nedenlerinden bir tanesi, ülkemizi olası tehditlerden koruyabilmemiz için güçlü bir ülke olma ihtiyacımızdan ileri geliyor, en azından bulunduğumuz coğrafya bunu gerekli kılıyor. Ülke olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Ar- Ge yatırımları ile kendi teknolojimize sahip olma yolunda önemli adımlar atmış bulunuyoruz. Bu süreçlerin tamamlanması için kalan yatırım ihtiyaçlarının tamamlanmasının yanı sıra, geliştirilen teknolojiye haiz ürün veya hizmetlerin başta ülkemizin ihtiyaçları olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin de hizmetine sunulmasını gerektirecek bir talep ve seri üretimine yönelik yatırım ihtiyaçları söz konusu” sözleri ile dile getiriyor.

Payların yüzde 1’i çalışanlara

“İştirakleri ile birlikte şirketimizin buradaki temel yaklaşımı, teknolojiye sahip olan ve ona yön veren ülkeler içerisinde Türkiye’nin potansiyelini ve konumunu yükseltmek” diyen Altınay, “Ülkemiz için Orta Doğu, Uzak Doğu Asya (Endonezya, Malezya, Filipinler), Güney Amerika ve Afrika bölgeleri potansiyel Pazar konumunda. Buradaki ihtiyaçların karşılanması, buradan hareketle ülkemiz ve şirketimiz adına katma değer yaratılması kapsamında ihtiyaç duyulacak mali kaynağı ve manevi gücü, halka açılma sürecimiz ile sağlamayı hedefl iyoruz” diye ekliyor. Altınay’ın verdiği bilgilere göre, halka arz edilecek payların yüzde 69’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Halka açılacak payların yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına tahsis ediliyor.

Savunma teknolojilerinde yatırım ihtiyacı artıyor

“Hem ülkemizde hem de global ölçekte yatırım ihtiyaçlarının ve taleplerin artmakta olduğu böylesi bir sektörde, üretmeye, geliştirmeye ve yeni projelerde yer almaya devam ediyoruz” diyen Altınay, şirketin büyüme süreci hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Şirketimiz 2023 yılını yaklaşık 1,2 milyar TL hasılat ile kapattı. 2021 yılı sonunda hasılatımız yaklaşık 263 milyon TL tutarındaydı. Yani 2 yılda yüzde 356 büyüme ile hasılatımız yaklaşık 5 katına ulaştı. 2021 yılı sonunda dönem net karımız yaklaşık 28 milyon TL iken, 2023 yılı dönem sonu net karımız ise 335 milyon TL’ye ulaştı. Son iki yılda dönem net karımız yaklaşık 13 katına ulaştı. Bununla birlikte yeni kurulan fabrikamızı faaliyete geçirdik. Bağlı ortaklıklarımızdan, Havacılık Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren TAAC ve İnsansız Hava Araçları üreten DASAL iştirak şirketlerimiz ile yaratıcı çözümleri hayata geçirecek teknolojileri üreten, dünya çapında oyun kurucu bir çözüm merkezi olma vizyonumuzu, yatırımcılarımıza sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Çevreci yaklaşım

Hakan Altınay, şirketin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar konusundaki yaklaşımını MAAT Projesi özelinde şöyle anlatıyor: “Ülkemiz envanterinde yer alan ve kullanım ömürlerini tamamlamış mühimmatların tamamen insansız bir şekilde, çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi ve bu bertaraf sürecinde elde kalan kıymetli malzemelerin sanayiye geri kazandırılmasını sağlamak amacıyla Roketsan şirketinin ana yükleniciliğinde tamamlanmış TSK-MAAT (Türk Silahlı Kuvvetleri – Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi) Projesini örnek olarak verebiliriz. MAAT Projesi, insan ve çevre odaklı tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracak, mali olarak da ciddi tasarruf oluşturabilecek bir entegre tesisin kurulumu projesi olarak ortaya çıktı ve tamamlandığında NATO tarafından uluslararası düzeyde seritifikalandırılarak, yalnızca ülkemizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de yararlanabileceği bir değer olarak ortaya çıkmış oldu.”

Havacılık sektöründe dünyada sayılı üretim merkezleri arasına girmeyi hedefliyoruz

Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB’de 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni bir tesisi hayata geçirdik” diyen Altınay, şu bilgileri veriyor: “Savunma ve havacılık sanayine yönelik hassas ve kompleks parça imalatı için çok eksenli işleme merkezleri, taşlama, honlama tezgahları, fiber lazer makine yatırımları ile elektronik kart üretimi için yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı kurulacak olan tesiste, Türkiye yeni üretim kabiliyetleri kazanırken, havacılık sektöründe dünyada sayılı üretim merkezleri arasına girmeyi hedefl iyoruz. Ankara’da HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 16.255 m2 arsamız var. Kocaeli/ Dilovas Makine OSB deki tesisimizin devamını Ankara’da kuracağız.