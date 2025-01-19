Hırdavat sektörünün hedefi 5 yılda ilk 15'e girmek

Türkiye'de ilk defa hırdavat sektörü özelinde ve hırdavat adıyla HISİAD'ın öncülük ettiği girişimlerle kurulan Meclis’te, sektörün önde gelen firma temsilcileri ile sektörün başlıca sorunlarına çözüm aranıyor, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve gelişimine yönelik yol haritaları belirleniyor. Meclis Başkan Yardımcılığını Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan'ın yürüttüğü Meclis'in son toplantısında hırdavat sektörüne 2025 yılında ivme kazandıracak ve ticaretinin önündeki engelleri kaldıracak projeler değerlendirildi.

Hedef 5 yılda ilk 15'e girebilmek

Meclis toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan, hırdavat sektöründe ihracat birim fiyatlarının 2,86 dolardan 2,62 dolara düşmesine rağmen geçtiğimiz yıl ihracatın yüzde 0,4 artışla 11,7 milyar dolara çıktığını ve Türkiye'nin yaklaşık yüzde 1,36 payla dünya ihracat sıralamasında 18'nci sırada yer aldığını söyledi. Dünya genelinde hırdavat sektörünün 1 trilyon dolarlık bir pazar olduğuna işaret eden Doğan, hedeflerini 5 yıl içerisinde ilk 15'e girebilmek olarak belirlediklerini ifade etti.

2025 yılında değerlendirilmesi muhtemel fırsatlar özelinde durduklarını kaydeden Doğan, şunları söyledi:

"Türkiye’nin çevresindeki savaşların sona ermesi ve bölgenin normalleşmesiyle birlikte Suriye’de önemli bir potansiyel ortaya çıkıyor. Ayrıca, ABD’nin Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerine karşı uygulayacağı tedbirlerle, Türkiye’nin tedarik zincirindeki rolünün artacağı öngörülüyor. Özellikle Suriye'de müteahhitlik hizmetleri, altyapı, üst yapı, eğitim, barınma ve bu başlıkla ilgili en az 10 milyar dolar ve üzerinde bir ekstra pazar yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Savaşlar nedeniyle kaybedilen pazarlar Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel olarak duruyor. Dünyada tedarik zincirinde önemli bir yere sahibiz. Hızlı teslimatıyla, parsiyel mal üretme kapasitesiyle, güçlü bankacılık sistemiyle, güçlü lojistik ve sigortacılık ağıyla dünyaya iyi ürün tedariği yapabilecek bir ülke konumundayız, bunu iyi değerlendireceğiz."

Hırdavat sektörünün yönü katma değerli ürün

2025 yılının sektör için verimlilik ve tasarruf yılı olacağını kaydeden Doğan, "2024’te enflasyonla paralel gitmeyen döviz kurları ve yüksek faizler rekabet gücünü düşürdü, ancak ihracat seviyeleri geçen yıla göre yine de korundu. Sektör, bu deneyimlerden ders çıkararak 2025’te daha verimli ve tasarruflu üretim yöntemleri benimseyecek. Özellikle katma değerli ürün üretme yoluna gidilerek, birim fiyatımızın ve ürünlerimizin pazar paylarının artırılması hedefleniyor." dedi.

Sürdürülebilir ticaretin ihracattan geçtiğini ve HISİAD olarak 6'ncı yıllarına girerken 200’e yakın üye firma ile birlikte hareket edebilmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Doğan, "HISİAD ve RX Tüyap iş birliği ile sektörün en iyilerini bir araya getiren fuarımız Hardware Eurasia Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında bu sene 4'üncü defa düzenlenecek. Yerli ve yabancı ziyaretçi ve katılımcıların hırdavat sektörü kapsamında aradıkları her malzemeyi üreten firmaları bir araya getiren fuarımız sektörümüzü en etkin şekilde temsil ediyor. Fuarımızla, heyetlerimizle, ziyaretlerimizle, yaptığımız sektörel toplantılarla, düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarımızla, kadın ve genç sanayici komitelerimizle alın terini ve çabayı her zaman desteklemeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.