Hissede yabancı rallisinin ayak sesleri duyuldu!

Şebnem TURHAN



Borsa İstanbul’a yabancı ilgisi özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P’nin not kararı öncesinde hızlandı. Borsada yabancı payı cuma kapanış itibariyle yüzde 39,6’ya yükselerek 4 Mart 2022’den sonra gördüğü en yüksek seviyeye çıkarken Merkezi Kayıt Kuruluşu nisan verileri de özellikle Birleşik Krallık ile ABD’li yatırımcıların payını arttırdığını ortaya koydu. Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya, gerek Merkez Bankası’nın haftalık gerek Borsa İstanbul'un aylık verilerinin yabancıların ilgisini gösterdiğini bu ilginin ise devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Para girişleri BİST30 gibi büyük şirketlerin olduğu alana geldi

Borsa İstanbul verilerine göre QNB Finansbank dahil yabancı yatırımcı payı geçen hafta cuma kapanışı itibariyle yüzde 39,59’a yükseldi. Özellikle son haftada yabancı payı çok hızlı bir yükseliş trendine girdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin de Türkiye not kararını verdiği cuma günü öncesinde haftaya yüzde 37,64 seviyesinden başlayan yabancı yatırımcının borsadaki payı haftanın son günü yüzde 39,59’a çıktı. Böylece bir haftada 1.95 puanlık yükseliş yaşandı. Yabancı yatırımcıların borsadaki payı geçen yılsonuna göre ise yüzde 4,16 seviyesinde artış gösterdi. Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya’nın yabancı payının izlenebildiği MKK'nın verilerinden hesaplamalara göre 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında haziran ayında yabancıların elindeki nominal hisselerin toplam hisselere oranı yüzde 16,8 ile son yılların en düşük seviyesinde bulunuyordu. 2023 Ekim ayı sonunda bu oran sadece yüzde 17,2'ye yükselirken kasım ayında başlayan yabancı para girişi ile beraber nisan ayı sonuna kadar 6 ayda çok ciddi bir giriş süreci yaşandı. Kaya’nın hesaplamalarına göre artık bu oran yüzde 21'e yaklaştı.

Piyasa değeri açısından pay nisanda yüzde 38,61

Piyasa değeri açısından bakıldığından ekimden sonraki 6 ay için borsada yabancı payı QNBFB hariç tutulduğunda yüzde 26,47'den yüzde 32,01'e 5.54 puan arttığını vurgulayan Kaya, “QNBFB ile beraber yani tümüne baktığımızda ise yabancı payı yüzde 38,61'e gelmiş durumda. Yabancılarda gözüken QNBFB payı tek başına yüzde 6,6 etkiye sahip. O yüzden bunu hariç tutup bakıyoruz” dedi.

Yunus Kaya, yabancıların para girişlerinin BIST30 gibi büyük şirketlerin bulunduğu alana olduğunu dile getirerek “Ekim sonunda yüzde 37,9 olan yabancıların BIST30'daki payı, 6 ay sonunda yüzde 46,4'e yükselmiş durumdadır. Bu süreçte sanayi endeksinde yer alan şirketlerdeki payları yüzde 21,8'den yüzde 28,1'e yükselirken Banka endeksinde yer alan bankalardaki payları yüzde 34,2'den yüzde 43,1'e yükselmiştir” diye konuştu.

Yatırımcı sunumları etkili oldu

Kaya, ülkeler bazında bakıldığında ABD ve İngiltere'ye yönelik ekonomi yönetiminin sunumları ve anlatımlarının etkili olduğunu ve hem ABD'nin hem Birleşik Krallığın borsadaki payının son 1.5 yılın zirvesine çıktığını vurguladı. Kaya, şunları söyledi: “QNBFB hariç borsanın yüzde 10,76'sı ABD'lilere aitken, yüzde 4,20'si Birleşik Krallık yatırımcılarına ait konuma geldi. Özellikle son yerel seçim sürecinde gelen yabancıların bunlara ait olduğu anlaşılıyor. Ekonomi yönetiminin hikayesine Fitch ve S&P'un not artırımı ile karşılık vermesiyle yabancının ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. Bu sayede BIST'in dolar bazında uzun zamandır zorlandığı seviyeleri de aşması kolaylaşacaktır. Diğer taraftan yüksek faiz döneminde borsanın da reel getiri sağlaması imkanı oluşacaktır.”