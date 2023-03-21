İhracatçının ayağına döviz kuru takıldı

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda, deprem sonrası devam etmekte olan çalışmaları, sektörün 2023 stratejilerini, ihracatta yaşanan sorunları dile getirdi. Deprem nedeniyle iç piyasada yüzde 25-30, ihracatta ise yüzde 8’lik kayıp yaşandığına dikkat çeken Tecdelioğlu, “İhracat rakamlarındaki düşüşü tamamen depreme bağlamak doğru değil. Kur politikası, yüksek faiz, rekabetçi tarifelerle olmayan enerji fiyatları bizi çok etkiliyor. İhracatın düzelmesi için faiz-kur politikasının düzelmesi gerekiyor” dedi.

Verimli geçen yurt dışı fuarlarda firmalardan ‘Sipariş alacağım ama hangi kurla hesaplayacağım’ şeklinde geri bildirim aldıklarını belirten Tecdelioğlu, mevcut kurun yeni siparişler almakta ayaklarına takıldığını söyledi.

İhracatçıları zorlayan üç konu

Mevcut kurların ithal ürüne olan talebi artırdığına dikkat çeken Tecdelioğlu, “Bizim kur beklentimiz her zaman ülkede enflasyon neyse, ona paralel bir kurun olmasıdır. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile yaptığımız görüşmede bunları dile getirdik, taleplerimizi aldılar. Faizler ise realitede yüzde 30’un üzerinde.

Bankalar tarafından kullandığın kredinin bir bölümünü vadesizde tutman isteniyor, yüksek komisyon ücreti alınıyor. Kredi kullanmak için koşullar ağırlaştırılmış durumda. Uzun vadeli kredi de yok. İşletmelerin öz kaynakları yetmiyor. Pandemide çok ciddi yatırım yaptık, kapasitelerimizi artırdık ama işletme sermayemiz yetmiyor. Diğer yandan enerji fiyatları düştü. Fakat bu rakamlarla dünyadaki enerji fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman Türkiye hala çok pahalı ve rekabetçi değiliz. Bir an önce rekabet edebileceğimiz enerji fiyat tarifesi oluşturulmasını istiyoruz.”

Fuarda katılım rekoru, siparişte kur sorunu yaşanıyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 13-17 Mart tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta gerçekleşen ISH Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı’na 173 firma ile katıldı. Fuarda dikkatleri üzerine çektiklerini söyleyen İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “3-7 Şubat’ta yapılan Ambiante fuarında da 350 firma ile şov yaptık. Türkiye’yi fuarlarda çok iyi temsil ediyoruz. Ancak aldığımız geri dönüşlerde firmaların şu an odaklandığı nokta kur. Herkesin derdi ‘Sipariş alacağım ama hangi kurla hesaplayacağım” şeklinde. Maalesef kur yeni siparişleri almakta, sürdürülebilir vaziyette ihracatı devam ettirmekte şu an ayağımıza takılıyor” dedi.

■ “EYT tazminatları için KGF kredilerinin acil çıkarılması lazım”

Depremden sonra iç piyasada yazılmış vadeli çeklerin büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, ikinci bir yükün de EYT olduğuna değindi. EYT’den dolayı dilekçelerin gelmeye başladığını belirten Tecdelioğlu, “Gelen dilekçelerdeki süre 30 gün. Şimdi 30 gün içinde biz çalışanımızı emekli etmek, tazminat ödemek zorundayız. Acilen KGF kredisinin çıkması, bu sorunun işverenler için de kolaylaştırılması lazım. EYT’nin ayrıca iş gücü kaybı sorunu var. Biz şirketlerdeki beynimizi kaybediyoruz. Bu çok daha kötü” diye konuştu.

■ İç piyasa %30, ihracat %8 etkilendi

Depremin sektör ihracatına etkisinin 120 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, ihracatta yüzde 8’lik kayba yol açtığını belirtti. Depremin tedarikçi firmaları da olumsuz etkilediğini belirten Tecdelioğlu, “İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerdeki şirketlerde tedarik sıkıntı yaşandı. İç piyasa da depremden yüzde 25-30 etkilendi. Depremin ekonomiye ve ihracata olan etkileri maalesef bu yıl biraz devam edecek gibi. Bir an önce üretmeye ve ihracata devam etmemiz lazım. Afet bölgelerinde üretimler başladı. Ancak çalışanlara da destek vermek lazım. Önceliğimizi ilk başta konteyner, sonrasında da kalıcı konutlara yapmaya vermeliyiz. İnşallah bir yıla kadar konutlar teslim edilir de o bölgelerdeki istihdam ve üretim eski günlere gelir” diye konuştu.