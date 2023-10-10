IMF'den Türkiye için büyüme tahminine revize

Uluslararası Para Fonu (IMF), COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve dengesiz seyretmekte olduğunu belirtirken, küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini temmuz ayında yaptığı tahminlere göre hafif aşağı yönlü revize etti.

IMF yayınladığı "Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2023 - Küresel Farklılaşmalarda Yol Almak" başlıklı raporunda, bu yılın başlarında ekonominin yeniden toparlanmaya başlaması ve enflasyonun geçen yılın zirvelerinden aşağı çekilmesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen, rahatlamak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Ekonomik faaliyetin, özellikle yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde hala salgın öncesi patikanın gerisinde kaldığını ve bölgeler arasındaki farklılıkların giderek arttığını belirten IMF, "Çeşitli güçler toparlanmayı geciktiriyor. Bazıları pandeminin uzun vadeli sonuçlarını, Ukrayna'daki savaşı ve artan jeoekonomik parçalanmayı yansıtıyor. Diğerleri ise enflasyonu düşürmek için gerekli olan para politikasının sıkılaştırılmasının etkileri, yüksek borç nedeniyle mali desteğin geri çekilmesi ve aşırı hava olayları gibi daha konjonktürel nitelikte" dedi.

Küresel büyüme için 'yavaşlama' tahmini

Küresel büyümenin 2022'de yüzde 3,5'ten 2023'te yüzde 3,'e ve 2024'te yüzde 2,9'a yavaşlayacağı tahmin eden IMF, bu tahminlerin 2000-2019 döneminde ortalama olan yüzde 3,8 olan büyümenin altında kalmakta olduğunu işaret etti. IMF, 2024 yılı için küresel büyüme tahmininin, Dünya Ekonomik Görünümünün Temmuz 2023 Güncellemesine göre yüzde 0,1 puan düştüğünü de belirtti.

Gelişmiş ekonomiler için büyümenin 2022'deki yüzde 2,6'dan 2023'te yüzde 1,5'e ve 2024'te yüzde 1,4'e düşmesi bekleyen IMF, yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin 2022'deki yüzde 4,1'den hem 2023 hem de 2024'te yüzde 4'e düşeceği öngördü. IMF, 2024 için büyüme tahmininin Çin'deki emlak sektörü krizini yansıtan 0,1 puanlık bir aşağı yönlü revizyon yansıttığını vurguladı.

IMF, "Orta vadede küresel büyümeye ilişkin tahminler yüzde 3,1 ile son on yılların en düşük seviyesinde ve ülkelerin daha yüksek yaşam standartlarını yakalama beklentileri zayıf. Küresel enflasyonun 2022'de yüzde 8,7'den 2023'te yüzde 6,9'a ve 2024'te yüzde 5,8'e düşerek istikrarlı bir şekilde azalacağı tahmin edilmekte. Ancak 2023 ve 2024 tahminleri sırasıyla 0,1 puan ve 0,6 puan yukarı yönlü revize edilmiştir ve enflasyonun çoğu durumda 2025 yılına kadar hedefe dönmesi beklenmemekte" dedi.

"Sert iniş olasılığı azaldı"

ABD borç tavanı geriliminin çözüme kavuşturulması ve İsviçre ile ABD makamlarının finansal türbülansı kontrol altına almak için kararlı bir şekilde hareket etmesi nedeniyle, görünüme ilişkin risklerin 6 ay öncesine kıyasla daha dengeli olduğu vurgulanan IMF raporunda, "Sert iniş olasılığı azaldı, ancak küresel büyümeye yönelik risk dengesi aşağı yönlü olmaya devam etmekte. Çin'deki emlak sektörü krizi derinleşebilir ve özellikle emtia ihracatçıları için küresel yayılmalar yaşanabilir" değerlendirmesi de yapıldı.

"Diğer yerlerde, yakın vadeli enflasyon beklentileri yükseldi ve çekirdek enflasyon baskılarının devam etmesine ve beklenenden daha yüksek politika faizleri gerektirmesine katkıda bulunabilir. Daha fazla iklim ve jeopolitik şok, ek gıda ve enerji fiyat artışlarına neden olabilir. yoğunlaşan jeoekonomik parçalanma, piyasalar arasında emtia akışını kısıtlayarak ek fiyat oynaklığına neden olabilir ve yeşil geçişi zorlaştırabilir" tespitlerini yapan IMF, artan borç servis maliyetlerinin ortasında, düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin yarısından fazlasının borç sıkıntısı içinde ya da yüksek risk altında olduklarını da vurguladı.

"Politika cephesinde hata payı çok az. Merkez bankaları, gerektiğinde potansiyel finansal stresi azaltmak için politika araçlarını kullanırken fiyat istikrarını yeniden sağlamalıdır" ifadelerini kullanan IMF, "Etkin para politikası çerçeveleri ve iletişim, beklentileri sabitlemek ve dezenflasyonun çıktı maliyetlerini en aza indirmek için hayati önem taşımakta. Maliye politikası yapıcıları bütçe manevra alanını yeniden inşa etmeli ve kırılganları korurken hedeflenmeyen tedbirleri geri çekmelidir. Büyümenin önündeki yapısal engelleri azaltmaya yönelik reformlar, enflasyonun hedefe düşüşünü yumuşatacak ve borçların azaltılmasını kolaylaştıracaktır" dedi.

Borç sıkıntısını önlemek için daha hızlı ve daha etkin çok taraflı koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayan IMF, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için de işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. IMF, bu işbirliğine değişimi ve yeşil geçişi hızlandırmak için gerekli minerallerin sınır ötesi akışının istikrarlı bir şekilde sağlanmasının da dahil olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin büyüme beklentisine yukarı yönlü revize

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi. Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, 6 Ekim'de de James Walsh liderliğindeki IMF heyetinin 25-29 Eylül'de yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri paylaşmıştı.

Fondan yapılan açıklamada, Türkiye'de seçimden bu yana uygulanan politika değişikliğinin memnuniyetle karşılandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı belirtilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv pozisyonunun da iyileştiği kaydedilmişti.