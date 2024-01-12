İnan Kıraç’tan 1 milyon lira mal varlıklı vakıf

ANKARA (EKONOMİ) - İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Kurumları öğrencilerine ve mezunları ile Türk öğrencilerine, yurt içi ve yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinde kaynak sağlamak amacıyla İnan Kıraç Vakfı kurdu.

Tescil kararı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakfın mal varlığı 1 milyon lira olarak belirlendi.

Koç Holding’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan, 1998 yılında emekli olarak Kıraça şirketler topluluğunu kuran İnan Kıraç, 1937 Eskişehir doğumlu.