İskenderun'dan kayan yükler, trafiği kilitledi

MEHMET NABİ BATUK

Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan yangın nedeniyle kapatılan ve 3 ay boyunca kapalı kalacağı açıklanan İskenderun Limanı’nın ardından Doğu Akdeniz’deki gemi trafiğindeki yoğunluk artarak devam ediyor.

İskenderun yükleri Mersin başta olmak üzere Adana ve Hatay’daki diğer limanlara kaydırılırken Mersin Uluslararası Limanı’ndaki artan yoğunluk yük operasyonlarını olumsuz etkiliyor. Zaten uzun yıllardır tam kapasite ve yüksek doluluk oranıyla çalışan MIP, İskenderun yüklerinin de kendisine kaymasıyla birlikte tıkanma noktasına geldi. Yaşanan sıkışıklığın aşılması için MIP yönetimi ihracat yüklerinde Kontrollü Konteyner Kabulü sistemine geçiyor. Yeni uygulamayla ilgili detayların MIP tarafından bu hafta içinde paylaşılması bekleniyor.

"Sanayiciler ihracatta büyük sıkıntılar yaşıyor"

ATF Forwarding Genel Müdürü Haldun Kavrar, İskenderun Limanı’nın ağırlıklı olarak Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye’de kurulu sanayi tesislerinin ham madde ithalatı ve ihracat işlemleri için kullanıldığını kaydetti. İskenderun Limanı’na gelen başlıca ham madde yüklerinin ise ham propilen ve pamuk olduğunu sözlerine ekleyen Haldun Kavrar, İskenderun Limanı’nın bypass olmasıyla MIP’nin tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Yük trafiğinin yeniden normale dönmesi için MIP yönetiminin bir dizi tedbirler aldığını ifade eden Haldun Kavrar, MIP sahasındaki gümrük depolarının yükünü hafifl etecek yeni uygulamalar gerektiğini söyledi.

Bu alanda atılabilecek en hızlı adımın MIP’ye gelen yüklerin elleçleme işlemleri için Mersin ve çevresindeki illerde bulunan gümrüklü sahalara transferinin önünün açılması olduğunu ifade eden Kavrar, “İskenderun limanına gelen yüklerin MIP’ye kaymasıyla İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki sanayicilerimizin ihracat işlemlerinde büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı. MIP sahasındaki gümrük birimine ait depolar ağzına kadar doldu. Yeni yükler nedeniyle işleyemez duruma geldi.

Ayrıca MIP açıklarında bekleyen gemi sayısında da önemli bir artış yaşanıyor. Limandaki gümrüklü sahaların rahatlaması için yüklerin acil olarak Mersin ve çevre illerdeki gümrüklü depolama sahalarına sevk edilmesi gerekiyor. Ancak Gümrük İdaresi, belirli prosedürler nedeniyle yüklerin liman dışına transferine izin vermiyor. Gümrüklü antrepolar zaten gümrük idaresinin denetiminde olan akredite yerlerdir. Bu yüklerin gümrüklü liman dışı sahalarına transferinde her hangi bir sorun yaşanmayacaktır” dedi.

Yükler diğer gümrüklü alanlara sevk edilmeli

Mersin’de gümrüklü sahaların dışında lojistik firmalarına ait konteyner terminallerinin de olduğunu ifade eden Haldun Kavrar, “Mersin’de kullanılabilecek pek çok depolama sahası var. Mersinli lojistikçiler limanın yeniden efektif çalışması için gümrük idaresi ile işbirliği yapmaya hazır. Hem ithalat hem de ihracat işlemlerinin uzamaması için başta Mersin ve çevre iller olmak üzere gümrüklü ve gümrüksüz sahaların değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde MIP’deki tıkanma sürer sanayicilerde üretiminde aksamalar yaşar” diye konuştu.

TCDD’den ek seferler bekleniyor

Yüksek yoğunluk nedeniyle MIP’deki tren seferlerinin sayısının artırılması gerektiğini kaydeden ATF Forwarding Genel Müdürü Haldun Kavrar, şöyle devam etti: “TCDD’den limandaki yük transferlerinin rahatlatacak ek seferlere ihtiyaç var. Limanda hem ithalat hem de ihracat işlemlerindeki tıkanmayı aşmak için yeni tren seferleri düzenlenmeli. Sefer ne kadar çok olursa yük hareketliliği o oranda rahatlatılmış olur.”