İthalatta denetim maliyeti makinenin bedeline ulaştı

VEYSEL AĞDAR- İSTANBUL

İthalatta makine ve ekipmanlar için gerekli olan CE izin yelpazesinin 2024 yılı itibarıyla genişletilerek plastik, kauçuk ve metalin işlenmesine mahsus tüm makine ve ekipmanların dahil edildiğini belirten sektör temsilcileri, bu nedenle gümrükte TSE izin sürecinin uzadığına dikkat çekiyorlar.

Sürecin uzaması nedeniyle makine ithalatında sıkıntı yaşandığını belirten Bulut Gümrük AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bulut, birkaç güne tamamlanacak işlemlerin bir ayı geçtiğini, bunun da ithalatçıya ardiye ve demuraj ücreti olarak yansıdığını kaydetti. Bulut, “Bir ay gibi bir süre için ortalama günlük 100 dolar demuraj ve 30 dolar ardiye ücreti düşünüldüğünde hiç hesapta olmayan minimum 5 bin dolar gibi bir maliyet ortaya çıkıyor” dedi.

Bu ücretler bazen makinenin bedeline yakın bir tutara ulaştığını anlatan Bulut, teslimatta yaşanan gecikmenin planlaması yapılan üretim süreçlerindeki aksamalara, üretim ve ihracat süreçlerinde sıkıntıya neden olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle TSE’de işlem gören dosya sayısında da büyük artış yaşandığını ifade eden Bulut, “Bununla birlikte hatta daha önemlisi diğer ülkelerden gelen ürünlere verilen kısmi izinler ve Avrupa Birliği’nden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ürünler için doğrudan verilen izinler de dahil olmak üzere denetim sıklıkları öyle bir artırıldı ki neredeyse denetime düşmeyen makine ve ekipman yok gibi. Yeni ekipmanların TSE sürecine dahil olması ve denetim sıklığının artırılması makine ithalatı yapan firmalara olumsuz yansımaları oluyor. TSE denetimi üzerinden ithalatının yapılması halinde ödenen ücreti 25 bin TL’den başlıyor olması ekstra bir maliyet doğurmakta” görüşünü paylaştı.