Kamyon satışlarına ‘inşaat’ dopingi

AYSEL YÜCEL

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD), bu yılın ilk yarısına yönelik satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde ağır ticari araç satışları, yıllık bazda yüzde 48 artarak 22 bin adete ulaştı. Geçen yıl lojistik sektöründeki taleple hızlanan kamyon pazarında, bu yıl inşaat segmenti en fazla artışın yaşandığı alan oldu.

TAİD, azami yüklü ağırlığı 3,5 ton ve üzeri ticari araçlar, treyler ve diğer üst yapıları kapsayan ağır ticari araç sektörünün çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören ve yönetim kurulu üyeleri, geçen Cuma İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla sektörün ilk yarı performansını değerlendirdi. TAİD’in verilerine göre, toplam 22 bin ağır ticari aracın satıldığı yılın ilk yarısında, uzun yol ve yurtiçi lojistik hizmetlerinde kullanılan çekici satışları yıllık bazda yüzde 48 oranında artış göstererek 13 bin 451 adete ulaştı. İnşaat, madencilik, dağıtım ve yük taşımacılığı, atık yönetimi gibi uygulamalar için sunulan 16 ton ve üstü kamyon satışları yılın ilk yarısında geçen yıla yüzde 54 oranında artarak 5 bin 631 adet oldu. Bu dönemde 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 36 oranında artarak 2 bin 970 adet oldu. Kamyon satışlarına paralel treyler satışları da hızlandı. Bu yıl arzın talebin gerisinde kalmasıyla yatırım aracı haline de gelen treyler segmentinde satışlar ocak-haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 66 artarak 9 bin 325 adet oldu.

"Ağır ticari araç sektörü birçok alanda ekonominin nabzı"

TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, ağır ticari araçlar sektörünün uzun yol taşımacılığından yurtiçi lojistiğine, dağıtım, inşaat, maden, atık yönetimi de dahil olmak üzere pek çok alanda ekonomilerin nabzını tuttuğunu hatırlatarak, ilk yarı sonuçlarının ocak ayı öngörülerini desteklediğini, inşaat kamyonu segmentinde ise beklentilerinin üzerinde artış olduğuna dikkat çekti.

Hoşgören, “2023 yılının ilk yarı tablosuna baktığımızda aslında sene başındaki öngörülerimiz ile paralel bir gidişat gözlemliyoruz. Bu artışların bir kısmı, geçen yıldan gelen talepleri işaret etse de araçlarımızın sunulduğu pek çok alanda bir ivme yaşandığını söylemeliyiz. 2016 – 2019 arasında daralma gösteren bir pazardan sonra 2020’den bu yana pazar normal seviyelerine geri döndü. 2023’te yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen ekonomi hız kesmedi ve sektörlerde hareketlilik devam ediyor. Bu hareketliliğin yarattığı bir talep oluştu. Uluslararası lojistik hizmetleri, lojistik şirketlerinin maliyet sıkıntılarına rağmen artarak devam ediyor. İş hacmindeki ivme nedeniyle tüm zorluklara rağmen yatırımlar sürüyor. Öte yandan örneğin inşaat alanında da bir artış söz konusu. Çok üzücüdür ama yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra hem afet bölgesinde hem de İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerde başlayan kentsel dönüşüm süreçleri inşaat kamyonlarına olan talepleri artırdı” açıklamasını yaptı.

Satışlar, üretimi de hızlandırdı

Öte yandan, ağır ticari araç pazarında artan satışlar üretimi de hızlandırdı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) geçen hafta açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 2 artarken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 23 arttı.

ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM HIZLANDI

TAİD Başkanı Burak Hoşgören, iklim değişikliğinin zorluklarıyla yüzleşirken, her sektörün sürdürülebilir uygulamaları benimsemesinin zorunlu hale geldiğini vurgularken, ağır ticari araç sektöründe de bu konunun en öncelikli gündemlerden biri haline geldiğini söyledi. Hoşgören, “Halihazırda karbon ayak izine sahip olan sektörümüz, emisyonları azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, temiz ve yeşil teknolojilerin benimsenmesini teşvik etmek için cesur adımlar atıyor. Derneğimiz çatısı altındaki tüm markalarımız, enerji dönüşümüne öncülük ediyor ve bu konu üzerinde titizlikle çalışıyor” dedi. Her şeyden önce inovasyon ve teknolojik gelişmelere öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Hoşgören, “Sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken araçlarımıza güç sağlayabilecek elektrik, hidrojen ve biyoyakıt gibi alternatif kaynakları keşfetmek için araştırma ve geliştirme çabalarını yoğunlaştırmalıyız. Bu yeni enerji kaynaklarını benimsemek sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji güvenliğimizi ve kaynakların verimli kullanımını artıracak” açıklamasını yaptı.

İKİNCİ YARIDA SATIŞLARI, FİNANSMAN BELİRLEYECEK

İlk yarıyı yüksek satış adetleri ile kapatan ağır ticari araç pazarında ikinci yarıda ise diğer birçok sektörde olduğu gibi finansmana erişim imkanı satışların performansını etkileyen ana unsurlardan biri olacak. Toplantıda EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtlayan TAİD Başkanı Burak Hoşgören, talebin güçlü olmaya devam ettiğini, ancak finansmana erişimde yaşanan zorlukların satışların önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. Hoşgören ayrıca, büyüyen Türkiye ağır ticari araç pazarının yabancı firmaların yatırım iştahını artırdığını ancak bu noktada rakip ülkelerde olduğu gibi yatırımı destekleyen teşviklerin verilmesinin ve öngörülebilirliğin önemli olduğunu ifade etti.