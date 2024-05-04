Kimyacılardan ilk 4 ayda 10,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı nisan ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0,13 artış ile 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 2,5 milyar dolar ihracat yapan kimya sektörü ise en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektör ilk dört ayda 10,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Ülkemiz ihracatından yüzde 15,3 pay alarak ikinci sektör olduk. İlk dört ayda ise ihracatımız 10,5 milyar dolara ulaştı. Dört aylık dönemde sektör ihracatımız yüzde 7,3 büyüdü. İKMİB olarak, yılın başından bu yana ticaret heyetinden fuar milli katılımına, alım heyetinden info stand katılımına ve fuar ziyaretlerine kadar pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemeye ve daha çok çalışarak ülke ihracatımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye kimya ile büyümeye devam ediyor.” dedi.