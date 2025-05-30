İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu yatırım motivasyonu artacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe giren yeni ‘Yatırım Teşvik Sistemi'ne dair değerlendirmelerde bulunan İSO Başkanı Bahçıvan şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe giren yeni ‘Yatırım Teşvik Sistemi’ni, kapsamı ve içeriğiyle ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yatırım vizyonunu ortaya koyması bakımından çok değerli buluyorum. Bu hafta açıkladığımız İSO 500 verilerinin de ortaya koyduğu gibi, sanayicinin nitelikli finansmana erişimi konusunda en büyük sıkıntıları yaşadığı bir dönemde böyle bir teşvik anlayışının ortaya konması, hiç kuşkusuz sanayiciye moral ve motivasyon kazandıracaktır.

"Yeni teşvik sistemi; uygun faizlerle finansmana erişimi kolaylaştırdı"

Yeni teşvik sistemi; uygun faizlerle finansmana erişimi kolaylaştırmasının yanında, ‘Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi’ kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara Yerel Kalkınma Hamlesi’yle bölgesel ve şehir özelinde seçici bir yaklaşım içinde olması, dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlara öncelik vermesi ve ‘Dijital ve Yeşil dönüşüm’ yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler verilecek olması nedeniyle çok işlevsel ve değerli olacaktır.

Bununla birlikte Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerinin altı bölgede kademeli olarak uygulanacak olması da yatırıma ve istihdama daha çok ihtiyaç duyulan bölgelerimizde emek yoğun sektörler açısından daha motive edici olacaktır.

Yeni teşvik sisteminde dikkat çeken bir başka önemli konu da; OSB’lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uygulanan teşviklerin sunularak planlı sanayileşmenin desteklenme hedefinin ortaya konmasıdır. Yeni sistemin uygulamada başarılı ve hayırlı olması dileklerimle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”