“KOBİ OSB Bursa için stratejik bir zorunluluk”

EKONOMİ/BURSA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, ‘Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları’ toplantıları kapsamında, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu’nu ağırladı. ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, sanayi ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler, yatırım ve teşvik politikaları ile Ar-Ge destekleri gibi konular masaya yatırılırken, KOBİ'lere yönelik modern üretim alanlarının önemi vurgulandı.

Toplantının açılışında konuşan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, kentin en önemli gündem maddelerinden birinin KOBİ'lere yönelik mekansal planlama yetersizliği olduğunu belirtirken "Ar-Ge, inovasyon ve modern üretim anlayışıyla faaliyet gösteren firmalarımız, maalesef şehir içindeki sıkışık ve sanayiye uygun olmayan alanlarda üretim yapmaya çalışıyor. Bu durum, yalnızca verimliliklerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda firmalarımızın Avrupa ve ABD'deki güçlü rakipleriyle küresel ölçekte eşit şartlarda rekabet etmesinin önüne geçiyor” dedi.

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projelerine sahip çıkmanın ve özellikle modern üretim alanlarını hayata geçirmenin Bursa için stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade eden Yıldız, "Yatırım ihtiyacı duyan üyelerimize ve firmalarımıza KOBİ OSB'ler gibi düzenli ve planlı yeni yatırım alanları sunulması, hem daha yüksek istihdam sağlamamıza hem de Bursa'nın ihracat potansiyelini çok daha üst seviyelere taşımamıza olanak tanıyacaktır. Bu stratejik adım, aynı zamanda kentimizin modern şehircilik anlayışıyla planlı sanayileşme anlamında da büyük bir atılım yapmasına vesile olacaktır" dedi.