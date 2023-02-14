 Konteyner ve prefabrik ihracatı 3 ay yasaklandı

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı, depremzedelerin ihtiyacının karşılanması amacıyla, 15 Şubat 2023’ten itibaren geçerli olmak üzer, konteyner ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır.”