Kredi kartlarındaki nakit avans kısıtlaması kalktı

ANKARA (EKONOMİ)

Merkez Bankası kredi kartları ile nakit avans çekimi dahil bir süre önce kredilere getirdiği kısıtlamaların bazılarını kaldırdı. Bankalara talimat gönderen Merkez Bankası, menkul kıymet tesisi zorunluluğunu, kredi kartı ile nakit avans, kuyum harcamaları, konut kredileri ve KOBİ ihracat kredileri için kaldırdı.

Merkez Bankası’nın kredi kısıtlamasına yönelik aldığı tedbirlerin piyasada ve vatandaşlarda tedirginlik yaratması üzerine yeni bir adım atılarak, tedbirler gevşetildi.

Merkez Bankası’ndan bugün bankalara gönderilen talimatta kredi kısıtlamasıyla ilgili üç alanda önemli değişiklik yapıldı.

Buna göre bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımında, akit avans çekiminde menkul kıymet tesisi zorunluluğunu kaldırdı. Aynı şekilde kredi kartı ile kuyum harcamalarında da tedbire gerek olmadığı vurgulandı.

Kredi büyümesindeki tesis zorunluluğu da gevşedi

Öte yandan Merkez Bankası, bankalara kredilerindeki büyüme oranına göre kademeli olarak getirdiği ek menkul kıymet tesisi zorunluluğunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre konut kredileri ek menkul kıymet tesisi kapsamı dışında bırakıldı.

Yanı sıra KOBİ’lere kullandırılan ihracat kredileri de menkul kıymet tesisi kapsamından çıkarıldı.