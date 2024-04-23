Kredi taleplerinin çoğu sürdürülebilir projelere

Şebnem TURHAN

Sıkı para politikası ve finansal koşullar reel sektörün nakit ihtiyacında zorluklar yaratabiliyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, bir işletmenin nakit akışının bozulmaması en öncelikli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak “Ancak bir yandan da daha geniş bir bakış açısıyla geleceği düşünmek de işletmenize katma değer sağlayabilir, sizi oluşabilecek potansiyel risklere karşı koruyabilir” dedi. Akten, planlanan yatırımların ve kredi taleplerinin büyük çoğunluğunun sürdürülebilir projelerin gerçekleşmesi adına geldiğini gözlemlediklerine de işaret etti.

Yatırım taahhütlü avans kredileri uygun çözüm

EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Akten, bankaların finansman sağladıkları müşterileriyle birlikte iklim krizi, enerji kaynakları sorunları ve sosyal eşitsizlikler gibi konularda sürdürülebilir iş modellerinin dönüşümündeki sektörel değerinin farkında olduklarını kaydetti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın arttırılmasından yeşil ve sosyal dönüşüme kadar kurum içi politikalarımızın yanı sıra müşterilerinin ihtiyaçları kapsamında sürdürülebilirlik temalı ürünler oluşturduklarını söyleyen Akten, “Bir diğer yönden rüzgâr ve güneş enerjisi projeleri finansmanı pazarındaki yüzde 20’nin üzerindeki payımızla aslında yeşil dönüşüme gösterdiğimiz öneme de dikkat çekiyoruz” dedi.

Mevcut parasal sıkılaştırmanın etkilerine gelecek olunursa uzun vadeli TL kredi noktasında Merkez Bankası kaynaklı yatırım taahhütlü avans kredilerini uygun bir finansman çözümü olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Akten, “Döviz bazlı kredi kullanabilen şirketlerimiz içinse ülkemizin ekonomik görünümündeki iyileşmeyle beraber kredi risk primindeki düşüşün olumlu etkilerine şahit oluyoruz. Burada gerek Amerikan Merkez Bankası gerekse Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artışlarının negatif etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor” diye konuştu.

İşletme sermayesi ihtiyacı doğrudan arttı

Akten, piyasa koşulları sebebiyle şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının doğrudan arttığını ve bu dönemde müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kritik önem taşıdığını dile getirerek şunları söyledi: “Bir işletmenin nakit akışının bozulmaması tabii ki en öncelikli unsurlardan biridir, ancak bir yandan da daha geniş bir bakış açısıyla geleceği düşünmek de işletmenize katma değer sağlayabilir, sizi oluşabilecek potansiyel risklere karşı koruyabilir.”

Banka olarak, uzun vadeli politikalar ve hedefler doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Akten, Paris Anlaşması ile uyumlu çalışmaları ve 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli politikalarla müşterileri bilgilendirdiklerini ifade etti. Akten, “Sürdürülebilirlik odağında sağladığımız avantajlı finansman mekanizmalarımız ve danışmanlıklarla birlikte müşterilerimiz de sürdürülebilirliğin öneminin farkına gittikçe daha da çok varıyor, bu doğrultuda planlanan yatırımların ve kredi taleplerinin büyük çoğunluğunun sürdürülebilir projelerin gerçekleşmesi adına geldiğini gözlemliyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilir dönüşüme 400 milyar TL finansman taahhüdü

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Akten, 2018-2025 arasında sürdürülebilir dönüşüm için 400 milyar TL finansman taahhüdü verdiklerini dile getirerek “2023 hedefimizi beklentimizin üzerinde bir performansla tamamladığımızı söyleyebiliriz. 2018-2023 yılları arasında kümülatif şekilde katkımız 120 milyar TL’ye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda kendimize daha da rekabetçi hedefler koyarak bu miktarı 400 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Parçası olduğumuz BBVA, cleantech alanında yeni gelişen teknolojilere yatırım portföyleri aracılığıyla 200’e yakın şirkete 100 milyon dolar civarında finansman sağladı. Biz de sürdürülebilir finans alanındaki uygulamaları müşterilerimizin faydasına sunarak ülkemizin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. Buradaki etkimizi daha da yukarı çekebilmek adına müşterilerimizi de denklemin içerisinde dahil edebileceğimiz inovatif bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz” dedi.