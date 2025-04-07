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Kredi ve kart borcunda alarm: Takibe düşen sayısı yüzde 44 arttı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ve borçlarda geçen yıla göre artış dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Kredi ve kart borcunda alarm: Takibe düşen sayısı yüzde 44 arttı
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı şubat ayında 167 bin 163 kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 149 bin 924 kişi oldu.

258 bin 641 kişi takibe alındı

2025 yılı şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 44 artarak 258 bin 641 kişi oldu.

Borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı sadece kredi kartlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52, kredilerdeyse yüzde 40 artış gösterdi.

Yılın ilk iki ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi.

Risk Merkezi verilerine göre, Şubat 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 182 artış ile 163 milyar TL oldu.

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