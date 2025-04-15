Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor

ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı adımlar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, ülkelerin müzakere arayışlarına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından artan risk iştahı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda ilaçlara yönelik sektörel tarifeleri de açıklayacaklarını ifade ederek, ilaç üretimini ülkeye geri getirmek istediklerini belirtti.

Trump, tarifeler konusunda fikrinin değişmeyeceğini ama esnek olabileceğini, kimseyi incitmek istemediğini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de tarife müzakerelerinde çok iyi anlaşma teklifleri aldıklarına değinerek, ABD'nin bu yıl "yüzde 100 ihtimalle resesyona girmeyeceğini" dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, işletmelerin tarife maliyetini hızla ve tamamen yansıtması durumunda enflasyonun gelecek aylarda yüzde 5'e yaklaşabileceğini anlattı. Waller, resesyon riskinin enflasyon riskinden daha ağır basacağını düşündüğünü kaydetti.

Gelişmeler teknoloji hisselerine olumlu yansıdı

Analistler, bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklı tarifelerden muaf tutulmasının, büyük teknoloji şirketleri için önemli bir kazanç olduğunu ancak belirsizliğin hala sürdüğünü söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2,2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 artarken, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2 ve Amazon'un hisseleri yüzde 1,5 düştü.

Trump'ın otomobil üreticilerinin üretimlerini ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" ve otomobil şirketlerine yardım etmek istediğini belirtmesi sonrasında da bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki hareket de dikkati çekti.

Açıklamalar sonrası, Ford Motor'un hisseleri yüzde 4, General Motors'un hisseleri yüzde 3,5 ve Stellantis'in hisseleri yüzde 5,6 arttı.

Öte yandan, dün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde kar açıklayan ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Bugün Bank of America ve Citigroup'un 1. çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının yayımlanacağını kaydeden analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini söyledi.

"Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi geriledi

Tarifelere ilişkin son gelişmeler sonrasında piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de yaklaşık yüzde 17,8 düşerek 30,9 değerine indi.

New York Borsası'nda dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni düşüşle başladı.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvilleri alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda 11 baz puan düşüşle yüzde 4,36'da dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyelerinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 210 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 228 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 64,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'dan ABD ile tarifelere yönelik ilk temas

Avrupa borsaları dün müzakare iyimserliklerine paralel artan risk iştahıyla pozitif bir kapanış gerçekleştirirken, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında müzakerelere yönelik ilk temas gerçekleşti.

Tarifelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD'de bulunan AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.

AB'nin sanayi mallarına yönelik karşılıklı sıfır gümrük vergisi teklifi ve tarife dışı engellere ilişkin çalışmanın dahil olduğu, yapıcı ve adil bir anlaşmaya hazır olmaya devam ettiğini vurgulayan Sefcovic, bunun başarılması için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Analistler, AB ve ABD arasındaki müzakerelerin küresel ticaret sistemi için önem arz ettiğini kaydederek, AB'nin en fazla ihracatı ABD'ye yaptığını vurguladı.

Öte yandan, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,14, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,88 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Asya piyasaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine yönelik tarife muafiyetlerinin yönelik iyimserliklerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, otomobil hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

ABD'nin otomotivlere uyguladığı tarifelerde de müzakerelere gidilebileceğine yönelik haber akışı bölge endekslerindeki risk iştahını destekliyor. Japon otomotiv devlerinden Toyota'nın hisseleri yüzde 4,9, Suzuki'nin hisseleri yüzde 4,7, Subaru'nun hisseleri yüzde 4,4, Mazda Motors'un hisseleri yüzde 4,2, Honda'nın hisseleri yüzde 4,1 yükselirken, Güney Koreli otomotiv firmalarından Hyundai Motor'un hisseleri yüzde 4,7 ve Kia'nın hisseleri yüzde 3,9 arttı.

Öte yandan, Güney Kore yarı iletken endüstrisine yönelik 23 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, söz konusu tedbirlerin, mevcut ABD yönetimi altında artan politika belirsizliği ve Çinli rakiplerin artan rekabeti göz önüne alındığında hükümete desteğin artırılması yönündeki çağrılara yanıt olarak alındığı belirtildi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.

Borsa İstanbul dün alıcılı seyretti

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.423,62 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında yüzde 0,1 değer kazancıyla 10.474,00 puana çıktı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 38,0305'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,0400 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, şubat ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

12.00 Almanya, nisan ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed İmalat Endeksi

19.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması