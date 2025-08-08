KOBİ tanımı değişti, sıra kredi faizlerinde!

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Devlet desteklerinden yararlandırılmasından, diğer işletmelere göre biraz daha pozitif ayrımcılık yapılan Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) tanımı değiştirildi. Yıllık ciro şartı iki katına çıkarıldı. Artık yıllık cirosu ve mali bilanço büyüklüğü 1 milyar liranın altında olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilecek. Kapsamın genişletilmesinden memnun olan iş dünyası, üretimin sürdürülebilirliği için bankaların da faiz politikasını yeniden gözden geçirmesini istediler.

Yüksek enflasyon döneminin bilançoları şişirmesi sebebiyle birçok işletmenin KOBİ tanımı dışında kalması üzerine, reel sektör temsilcileri KOBİ tanımının değiştirilmesi yönünde yoğun taleplerde bulunuyordu. KOBİ’lerin bilanço Son olarak 2023 yılında 500 milyon lira olarak belirlenmişti. Yani cirosu ve mali bilançosu 500 milyon liraya kadar olan şirketler KOBİ olarak kabul ediliyordu. Yanı sıra yıllık çalışan sayısı da 250 ile sınırlandırılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Küçük ve Orta Boy İşletmeler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemede 250 olan çalışan sayısı şartında değişikliğe gidilmedi. Ancak ciro ve mali bilanço büyüklüğü 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Reel sektör temsilcileri yüksek enflasyona rağmen 2 yıldır KOBİ’lerin ekonomik büyüklüğüne ilişkin kriterin değişmemesinin sıkıntı yarattığının altını çizerek, bunun değiştirilmesi talebinde bulunuyorlardı.

Limitin değişmesi neden önemli?

Türkiye’de bazı devlet destekleriyle bankaların kredi politikası, işletme büyüklüklerine göre belirleniyor. Bunlar da genellikle küçük işletmeleri korumaya yönelik olarak hayata geçiriliyor. Devlet desteklerinden yararlanılabilmesi yanı sıra bankaların kredi faiz politikasında KOBİ niteliğindeki şirketlere pozitif ayrımcılık yapması KOBİ’ler için önemli avantajlar sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkez Bankası, KOSGEB, KGF, Kalkınma Ajansları gibi kurumlar, destek mekanizması içerisinde KOBİ’lere biraz daha ayrımcılık yapıyorlar. Her zaman olmasa bile bankalar da KOBİ’ler için farklı destek programları uygulayabiliyorlar.

Takipteki krediler 6 ayda yüzde 46 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı Haziran ayı itibarıyla 2024 sonuna göre 241 bin 828 adet artarak 6 milyon 228 bin 424’e yükseldi. Aynı d önemde kullandırılan KOBİ kredisi bakiyesi ise 578 milyar 975 milyon lira artarak 4 trilyon 864 milyar liraya çıktı. Takipteki krediler ise aynı dönemde 39 milyar 922 milyon lira artarak 125 milyar 241 milyon liraya çıktı.

Bankalara çağrı: Faiz politikanızı da gözden geçirin

EKONOMİ’nin de manşete taşıdığı talep karşılık buldu ve Cumhurbaşkanı Kararı ile KOBİ tanımı değiştirildi. Yapılan bu değişiklik iş dünyası tarafından olumlu karşılanırken, bankaların da hizmetler ve üretimin sürdürülebilirliği için faiz politikasını gözden geçirmesi istendi.

Enflasyonun KOBİ’lere etkisini ve KOBİ tanımının güncellenmesi talebini 13 Mart 2025 tarihli gazetemizde gündeme getirmiştik. 11 Temmuz 2025 tarihli gazetemizde de KOBİ tanımının değişeceği bilgisini okurlarımıza aktarmıştık.

“Kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla asıl hedefe ulaşacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “KOBİ tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırının 1 milyar liraya yükseltilmesi, enflasyon ve üretim koşulları dikkate alındığında zorunluluk haline gelmişti. Yapılan güncelleme, enflasyon sebebiyle KOBİ tanımı dışında kalan binlerce firmamızın, KOBİ’lere özel desteklerden yararlanmasına imkan verecektir. Öte yandan güncellenen KOBİ tanımı, bugüne kadar defaaatle söylediğimiz gibi kredi kısıtlamalarının kaldırılması ile asıl hedefine ulaşacaktır. Hep vurguladığımız üzere, kredi faizlerinin düşürülmesiyle sağlanacak olumlu finansman koşullarından, öncelikle KOBİ’lerin yararlandırılmasında büyük bir yarar olduğunu düşünüyoruz. Kredi genişlemesinde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yaratacak makroihtiyati tedbirlerin alınması, ekonominin kılcal damarlarında kan akışının hızlandırılmasında önemli bir işlev görecektir. Bu konuda beklentimiz, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının en azından ihracatçı firmalar için yükseltilmesi değil, tamamen kaldırılmasıdır” açıklamasını yaptı

“Desteklere daha rahat erişebilecekler”

“Tüm iş dünyasının talebi olan bu güncellemede başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bürokratları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İSO olarak uzun süreden beri kamu otoritesi ile yaptığımız görüşmelerde KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) tanımında bir güncelleme ihtiyacı olduğu talebimizi dile getiriyorduk. Şirketlerimizden gelen bu talebin karşılık bularak tanımın değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü birçok şirketimiz mevcut tanıma giremediği için bazı destek mekanizmalarından yararlanamıyor ve rekabette geri kalıyordu. Yapılan güncelleme ile daha fazla şirketlerimiz KOBİ statüsüne girecek ve KOSGEB ile diğer kamu kurumlarının sunduğu desteklere daha rahat erişebilecekler."

“Güncelleme, reel sektörün önünü açacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Burkay da, Kobi tanımının değişmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı, “KOBİ tanımında yapılan güncelleme, reel sektörümüzün uzun süredir dile getirdiği bir ihtiyaca yanıt niteliğindedir. Bu önemli değişiklik sayesinde çok daha fazla sayıda işletmemiz, KOBİ’lerimiz için özel olarak geliştirilen destek mekanizmalarına erişim imkanına kavuştu. KOBİ niteliğindeki şirketlerimiz, yeni düzenleme ile özellikle finansmana erişim, dijital dönüşüm, ihracat teşvikleri ve kapasite artırımı gibi alanlarda rekabet güçlerini artırabilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu adımı üretimden ihracata, istihdamdan yenilikçiliğe kadar ekonomimizin tüm dinamiklerine katkı sunacak stratejik bir karar olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin sanayi ve ihracat başkenti Bursa’mızda faaliyet gösteren firmalarımız için de bu düzenleme, önemli bir destek ve motivasyon kaynağı olacaktır.”

“Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi üretimi artıracaktır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak uzun süredir dile getirdikleri KOBİ tanımı güncellenmesi talebinin hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimine teşekkür etti. Enflasyonist ortamın birçok KOBİ’yi kapsam dışına çıkardığını dile getiren Baran, ülke genelinde hasılatın yüzde 50si, istihdamın yüzde 70’inin KOBİ’ler tarafından sağlandığını aktardı. KOBİ’lerin son 20 yıllık zaman diliminde dış ticaret dengesine de olumlu katkılar yaptığına dikkat çeken Baran, “Enflasyonla mücadele sürecinden geçiyoruz, bu dönemde üretimin devamı ve sürdürülebilir maliyetli finansmana erişim çok önemli, çok kıymetli” dedi. Bu noktada faiz politikalarını gözden geçirmeleri konusunda bankalara da çağrıda bulunan Baran, “Bankalarımız bu dönemde KOBİ’lerimizi yalnız bırakmamalı azami destek sunmalı. Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi, üretimin, ticaretin, ihracatın ve istihdamın devamlılığına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Haklı talebimiz karşılık buldu”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise son olarak Mayıs ayındaki Meclis toplantısında tanımın değişmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Ardıç, toplantıda mevcut 500 milyon liralık büyüklük sınırının yeterli olmadığını belirterek, 1 milyar liraya yükseltilmesi yönünde talepte bulunduklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte artık daha çok işletmenin, KOBİ’ler için tanımlanan destek mekanizmalarına erişebileceğini vurgulayan Ardıç, “Ankara Sanayi Odası olarak; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın belkemiği olan KOBİ’lerimizi, rekabetçiliklerini geliştirmek amacıyla yönlendirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin üretim odaklı geleceğini şekillendirecek”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, KOBİ tanımı değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha çok desteklenmesinin, sanayide sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik olduğuna dikkat çeken Küpeli, alınan kararın sadece bugünü değil, Türkiye’nin üretim odaklı geleceğini de şekillendireceğini vurguladı. Küpeli yaptığı açıklamada, “Uzun süredir dile getirdiğimiz bir talebin karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Günümüz ekonomik koşullarında KOBİ tanımında yapılan bu güncelleme, özellikle orta büyüklükteki sanayi işletmelerimiz için hayati önemdedir. Yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda işletmemiz yeniden KOBİ kapsamına alınacak ve hem finansal desteklere erişimde hem de proje başvurularında önemli avantajlar elde edecek” diye konuştu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha çok desteklenmesinin, sanayide sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından kritik olduğuna dikkat çeken Küpeli, “Kararın sanayi üretimine, teknolojik dönüşüme ve rekabetçiliğe doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi bu işletmelerimiz yeniden destek havuzuna dahil olacak. Bu, onların sadece bugününü değil; gelecekteki yatırım kararlarını da olumlu etkileyecek. KOBİ’lerin güçlenmesi demek, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayanması demektir. Bu kararla birlikte Eskişehir OSB’deki birçok firmamızın önü açılmıştır” ifadelerini kullandı.