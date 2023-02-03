Kutlucan Tekstil, kapasitesini 11 bin tondan, 15 bine çıkarıyor

Ali ŞAHİN / BURSA

Poliamid iplik üretiminde Türkiye’nin önde gelen sanayicilerinden Kutlucan Tekstil, yeni yatırımını devreye alıyor. Hâlihazırda 8 bin 800 metrekare kapalı alanda 11 bin ton olan kapasite, yeni yatırım ile birlikte 15 bin ton/yıl’a çıkacak. Kutlucan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kutlucan, “Ürettiğimiz iplikleri Avrupa’da akredite laboratuvarlara gönderiyoruz. Şu anda aldığımız belgelerle bebeklerin kullanabileceği ürünler için de üretim yapabiliyoruz. Bunun en temel nedeni de poliamid ipliğin doğal ipliğe çok yakın olması” dedi.

Dünyanın her yerine; en kaliteli poliamid (naylon) iplikler sunmak için 2013’te yatırıma başlayan ve 2014’ten bu yana ürün gamını geliştirerek üretim yapan sektörünün 30 yıllık deneyime sahip kuruluşu Kutlucan Tekstil, üretiminin yüzde 20’sini ihraç ediyor. Şirketin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Portekiz, İtalya, Almanya ve Rusya ön planda bulunuyor.

Yangının yaraları sarılıyor

Fabrika’nın depo kısmında çıkan yangının ardından üretime 20 gün ara verdiklerini belirten Kutlucan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kutlucan, “Hasar gören kısmımız ile tadilat çalışmalarımız sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında hasar alan makineleri de gerekli incelemeler ve onarımlar yapıldıktan sonra kademe kademe devreye almaya başladık. Bunun yanı sıra bir yıl kadar önce siparişini verdiğimiz makinemiz de bu dönemde geldi ve bir yandan yangın izlerini silerken diğer yandan yeni makinemizin kurulumunu yapıyoruz” dedi.

“İpliklerimizi renkli üretiyoruz”

Firmanın faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Sadık Kutlucan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada doğal ve suni olmak üzere iki elyaf kullanılırken günümüzde suni elyaf kullanım oranı yüzde 70’i aştı. Suni elyafta da ucuz olduğu için polyester piyasada hâkimiyet kurmuş durumda. Biz Poliamid 6, 66 ve bio bazlı poliamid üretimi yapıyoruz. Poliamid iplikler petrol türevi cipsler veya geri dönüştürülmüş cipslerden elde edilirken bio bazlı poliamid için bitkisel bazlı yağlar çeşitli prosesler iler kullanılıyor. Biz hammaddemizin büyük kısmını ithal ediyoruz. Bununla birlikte ipliklerimizi renkli olarak üretme kapasitesine sahibiz. Ertime aşamasında doğaya zarar vermeyen bir boyama tekniği kullanıyoruz ki bu renkli iplikten örülen kumaşların da bir daha boyahanede boyanma ihtimali kalmıyor. 500’ün üzerinde renk üretimi yapabilir yeteneğe geldik. Çorap, triko başta olmak üzere outdoor veya spor kıyafeti ile askeri ürünlerin üretiminde kullanılan iplikleri üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz ipliklerde nem tutma oranı yüzde 4-4,5 iken polyester de bu oran binde 4 dolayında”.

“2023’ten umutluyuz”

Avrupa’daki resesyon ile birlikte son tüketicide oluşan talep düşüşünün kendilerini de etkilediğini belirten Sadık Kutlucan, “2021’de oldukça iyi bir yıl geçirmiştik ki o dönem yeni kurulumunu yaptığımız makinenin siparişini vermiştik. 2022’de ise durağan bir süreç yaşadığımızı söyleyebilirim. Artan maliyetler nedeniyle yakaladığımız avantajı yavaş yavaş kaybediyoruz. Bizim en büyük girdimiz hammadde ardından da enerji geliyor. Döviz bazında iki kalemin de fiyatının artması bizleri zorluyor. Dünya çapındaki global markalar siparişlerini Türkiye’ye değil de Bangladeş ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerine kaydırdı. Bu da bizim için zarar olarak göründü. Geride bıraktığımız yılın ardından 2023’te daha iyi bir sürece adım atacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

