Mahfi Eğilmez: Emekliye para verilmek isteniyorsa maaşlar ciddi artırılsın

Eski Hazine Müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomiye yönelik CNBC-e’de katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Eğilmez, “Cari açıkta geçen yıla göre ciddi bir artış var. Niye böyle oldu? Bu yıl büyümenin artacağı döneme girdik. Cari açığın da büyümesi çok normal” derken, “Son dönemde ihracat önde gidiyordu şimdi ithalat öne geçti. Dış ticaret açığı da yüzde 28'e yakın artış göstermiş, bu da normal” dedi.

Ünlü iktisatçı, doğrudan yatırımlardan yüzde 65 artış olduğuna işaret ederken, Türklerin yurt dışına yaptığı yatırımların da yüzde 265 arttığına dikkat çekti.

“Kur sabit kaldığı sürece dışarıda borçlanmak hala kârlı”

“Carry trade, faizin yüksek olması döviz kurunun sabitleşmiş gibi olmasıyla banka ve şirket borçlanmalarında rekor artış söz konusu” diyen Eğilmez, “Dışarıda borçlanmak hala kârlı, kur sabit kaldığı sürece. Burada bankalar kur riskini alıyor. Bankalar değil ama reel sektör ciddi kur riski almış durumda” dedi. Eğilmez bu durumun etkilerine yönelik de şu değerlendirmede bulundu:

“Bu götürülebildiği zaman götürülebilir. Ama bir bozuldu mu tersine döner, bıçak sırtı gibi. Türkiye böyle risk yaratan bir ülke. Türk insanı bu riskleri çabuk emiyor, kabul ediyor. Net hata ve noksan geçen yıl 454 milyon dolar fazla verirken, bu yıl 1,6 milyar dolarlık bir çıkış var. Rezervlerde artış var.”

“Enflasyonun onda biri faiz verdik ve buna alıştılar”

Eğilmez, “Sanayi üretiminde yüzde 5'lik artış vardı, son iki ayda çıkış yakalamıştı” derken, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“Biz de o zaman 'ölü kedi sıçraması' olabilir demiştik. Ölü kediyi yukarıdan atınca sıçrar, canlı olduğunu göstermez. Gerçekten ölü kedi sıçramasıymış ocak ayında üretim geriledi. Yakın zamanda sanayicilerle buluştuk, sunum yaptım, görüşlerini dinledim. Benim tahminimden daha fazla şikayetçiler. Bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Sanayicilerin 2025'e dair çok ciddi endişeleri var.

Enflasyonun onda biri faiz verdik ve buna alıştılar. Faizler yükselip de 60-65'lere çıkınca sanayici bundan çok rahatsız oldu. Sanayide birtakım düzeltmeler yapılamazsa, enflasyon düşmezse bu işi toparlamak zor olabilir.”

“Maaşlar aslında yüksek”

Mahfi Eğilmez, üst düzey işler için ücretlerin yüksek olduğunu, asgari ücret ve emekli aylıklarının çok düşük olduğunu şu şekilde anlattı:

“Ücretler aslında bizim tahminimizden daha yüksek. Asgari ücret düşük, emekli aylıkları düşük. Ama üst düzey işler için aranan kişilerin ücretleri yüksek. Bir sanayici arkadaşımız 'kaynakçı arıyorum, 100 bin liradan aşağı net ücretle bulamıyorum' dedi. 'Böyle bir ücret veriyorum, gelmiyor' dedi. Teknik işlerde ücretler oldukça yükselmiş durumda. Az bulunan meslekler herhalde.”

İktisatçı Eğilmez, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik de şunları söyledi:

“Bayram ikramiyelerine karşıyım, maaşlar ona göre artırılmalı. Emekliye para verilmek isteniyorsa maaşlar ciddi artırılsın. Yılda iki defa ikramiye fikrini ben sevmedim. Emekli maaşları artırılsa ve enflasyona uygun olsa daha iyi olur.”

"Eurodaki yükseliş Türkiye’nin lehine"

Eğilmez, küresel gelişmelere yönelik de şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD'de enflasyon ve çekirdek enflasyon geriliyor. Enflasyonun düşüyor olması demek Fed'in ilave faiz indirimi yapacağı anlamına gelir. Şimdi bu yıl için 3 tane faiz indirimi beklenir hale geldi. Bu borsayı niye olumlu etkiliyor. Çünkü faiz borsanın rakibi. Faiz ne kadar düşerse insanlar faizden çıkıp borsaya giriyor. Trump'ın yaptığı açıklamalar dünyayı karmakarışık etti. Belli ki böyle gidecek.

Türkiye'nin gelirleri büyük ölçüde euroyla giderler dolarla. Eurodaki yükseliş bizim lehimize aslında. Dolar endeksinde düşüş lehimize. Euro kurunun artması bizim için iyi. Üretimin yüzde 40-45'ini Avrupa'ya satıyoruz."