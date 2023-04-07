Merkez Bankası bankalara ilave 5 puan zorunlu karşılık uygulayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre belirlenen zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilecek.

Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı %60'ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave edilecek.

Gerçek veya tüzel kişi için TL mevduat/katılım fonu payı hesaplanamayan bankalarda Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınacak.