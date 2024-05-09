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Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
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Resmi Gazete’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.

Tebliğde “Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre kredilerin bilanço büyüklüklerine oranına bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara ve finansman şirketlerine bu madde hükümleri uygulanmaz.” ifadesi yer aldı.

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