Mevduatta "yüzde 5 stopaj" süresi doluyor

Türk Lirası mevduatlar için gelir vergisi stopaj düzenlemesinin süresi 30 Nisan'da doluyor. Yüzde 5 olarak uygulanan düzenlemenin devam ettirilmemesi halinde stopaj oranı 15'e çıkacak.

Peki stopaj oranları ne kadar?

Nisan'ın sonuna kadar geçeri olmak üzere stopaj oranları;

6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelerse ise yüzde 0 olarak uygulanıyor.

Uygulamanın süresi uzatılmazsa tüm vadelerde oran yüzde 15'e çakırılacak. Ybani vadeli hesaplardan alınan stopaj oranı yüzde 15'e çıkarılacak.

30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek, böylelikle 10 puan düşük avantojlı orandan faydalanabilecekler.