New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.187,67 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 16.302,76 puana geriledi.

Yatırımcılar Fed'in gelecek dönemde atacağı adımları beklerken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Veri takviminin zayıf olduğu bu hafta yatırımcılar Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine odaklanırken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizinin mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Tahvil faizleri 10 yıl vadeli tahvil ihracının ardından yükselişe geçerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49'a çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de toptan eşya stokları, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel azalış kaydetti. Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 662,8 milyar dolar oldu.

Kurumsal tarafta da Uber'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin yatırımcıları ve tüketicileri elektrikli araçların otonom sürüş kabiliyetleri konusunda yanıltarak menkul kıymet veya elektronik dolandırıcılık yapıp yapmadığının incelendiğine dair haberler sonrası yüzde 1,7'ye düştü.

Intel'in hisseleri ise ABD Ticaret Bakanlığının bazı çiplerin Çin'e ihracatıyla ilgili lisansları iptal ettiğine dair haberlerin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.