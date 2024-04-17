Norwegian Air, İstanbul uçuşlarına başladı

İGA İstanbul Havalimanı’na Norveç’in başkenti Oslo’dan düzenlenen sefer için dış hatlar terminali gidiş katı E1 kapısında bir tören gerçekleştirildi. DY-1278 sefer sayılı Boeing B737-800 tipi uçak Oslo’dan İstanbul Havalimanı’na saat 19:45’te 157 yolcusu ile geldi. Ardından uçuş ekibi İGA yetkilileri ve yer hizmetleri tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk uçuş anısına pasta ve kurdele kesimi gerçekleşti. Böylece İGA İstanbul Havalimanı’na uçan havayolu şirketi sayısı 102 oldu.

Norwegian Air Shuttle tarafından Oslo-İstanbul hattında düzenlenecek olan seferler haftada iki kez gerçekleşecek. Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenecek olan uçuşlar, Boeing B737-800 model uçaklarla yapılacak.