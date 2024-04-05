Otellerde geceleme sayısı şubatta 8,5 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayına ilişkin konaklama verilerini paylaştı.

Buna göre, Şubat ayında işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 32,46 oldu.

Geçen yılın aynı ayında oran yüzde 30,94 seviyesinde bulunuyordu. Aynı ayda geceleme sayısı 8 milyon 543 bin 805 seviyesinde açıklandı.

Bunun 3 milyon 700 bin 506'sı yabancı, 4 milyon 843 bin 299'u yerli ziyaretçilerin gecelemesinden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 1 milyon 435 bin 714'ü yabancı, 2 milyon 679 bin 828'i yerli olmak üzere toplam 4 milyon 115 bin 542 oldu.

Ziyaretçilerin kalış süresi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bir miktar düştü. Geçen yılın Şubat ayında yüzde 2,19 olan kalış süresi bu yıl aynı ayda 2,08'e indi. Yabancıların kalış süresi 2,58 gün olurken, yerlilerde süre 1,81 gün seviyesinde oluştu.