OVP'de enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme tahminleri düştü
2024-2026 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. 2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, kişi başına gelir 12 bin 875 dolar olarak hedeflenirken, 2023 enflasyon hedefi yüzde 65’e çıktı. Bu yıl sonunda 1.6 trilyon lira bütçe açığı öngörülürken, 2023'te dolar kuru ortalama 23,9 olarak hesaplandı.
ANKARA (EKONOMİ)
Orta Vadeli Program’a ilişkin Cumhurbaşkanlığı külliyesinde açıklandı.
EKONOMİ DE 3 YILLIK YOL HARİTASI için tıklayın...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, kişi başına gelir 12 bin 875 dolar, 2023 yılında ise yüzde 4.4 büyüme 12 bin 415 dolarlık milli gelir bekleniyor.
2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.
Bütçe açığı 1.6 trilyon lira
OVP’de 2023 yılı bütçesinde 6 trilyon 562 milyar liralık gider, 4 trilyon 929 milyar liralık gelire karşılık bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak tahmin edildi.
2024 ortalama dolar beklentisi 36.78
Hükümetin açıkladığı göstergelerdeki TL ve dolar cinsi GSYH tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2023 sonu itibarıyla ortalama dolar kuru tahmini 23.85 lira, 2024 yılı ortalama dolar tahmini ise 36.78 lira olarak hesaplandı.
OVP’de yapısal reformla ilgili yer alan 7 öncelikli alan
- Büyüme ve Ticaret
- Beşeri Sermaye ve istihdam
- Finansal istikrar fiyat istikrarı
- Kamu maliyesi
- Afet Yönetimi
- Yeşil ve Dijital Dönüşüm
- İş ve yatırım ortamı
EKONOMİDE 3 YILLIK TAHMİNLER
BÜYÜME
2023: Yüzde 4,4
2024: Yüzde 4
2025: Yüzde 4,5
2026: Yüzde 5
İŞSİZLİK
2023: Yüzde 10,1
2024: Yüzde 10,3
2025: Yüzde 9,9
2026: Yüzde 9,3
ENFLASYON
2023: Yüzde 65
2024: Yüzde 33
2025: Yüzde 15.2
2026: Yüzde 8.5
BÜTÇE AÇIĞI
2023: 1,6 trilyon TL
2024: 2,65 trilyon TL
2025: 1,82 trilyon TL
2026: 1,82 trilyon TL
BÜTÇE DENGESİ/GSYH
2023: Yüzde -6,4
2024: Yüzde -6,4
2025: Yüzde -3,4
2026: Yüzde -2,9
MİLLİ GELİR
2023: 1,06 trilyon $
2024: 1,1 trilyon $
2025: 1,2 trilyon $
2026: 1,3 trilyon $
KİŞİ BAŞINA GELİR
2023: 12 bin 415 $
2024: 12 bin 875 $
2025: 13 bin 717 $
2026: 14 bin 855 $
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI
2023: 42,5 milyar $
2024: 34,7 milyar $
2025: 31,7 milyar $
2026: 30 milyar $
CARİ DENGE/GSYH
2023: Yüzde -4
2024: Yüzde -3,1
2025: Yüzde -2,6
2026: Yüzde -2,3
$/TL TAHMİNİ (ORTALAMA)
2023: 23,9
2024: 36,8
2025: 43,9
2026: 47,8
İHRACAT
2023: 255 milyar $
2024: 267 milyar $
2025: 283,6 milyar $
2026: 302,2 milyar $
İTHALAT
2023: 367 milyar $
2024: 372,8 milyar $
2025: 388,9 milyar $
2026: 414 milyar $
TURİZM GELİRİ
2023: 55,6 milyar $
2024: 59,6 milyar $
2025: 64,7 milyar $
2026: 71,3 milyar $