OVP'de enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme tahminleri düştü

ANKARA (EKONOMİ)

Orta Vadeli Program’a ilişkin Cumhurbaşkanlığı külliyesinde açıklandı.

EKONOMİ DE 3 YILLIK YOL HARİTASI için tıklayın...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, kişi başına gelir 12 bin 875 dolar, 2023 yılında ise yüzde 4.4 büyüme 12 bin 415 dolarlık milli gelir bekleniyor.

2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

Bütçe açığı 1.6 trilyon lira

OVP’de 2023 yılı bütçesinde 6 trilyon 562 milyar liralık gider, 4 trilyon 929 milyar liralık gelire karşılık bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak tahmin edildi.

2024 ortalama dolar beklentisi 36.78



Hükümetin açıkladığı göstergelerdeki TL ve dolar cinsi GSYH tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2023 sonu itibarıyla ortalama dolar kuru tahmini 23.85 lira, 2024 yılı ortalama dolar tahmini ise 36.78 lira olarak hesaplandı.

OVP’de yapısal reformla ilgili yer alan 7 öncelikli alan

Büyüme ve Ticaret

Beşeri Sermaye ve istihdam

Finansal istikrar fiyat istikrarı

Kamu maliyesi

Afet Yönetimi

Yeşil ve Dijital Dönüşüm

İş ve yatırım ortamı

EKONOMİDE 3 YILLIK TAHMİNLER

BÜYÜME

2023: Yüzde 4,4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4,5

2026: Yüzde 5

İŞSİZLİK

2023: Yüzde 10,1

2024: Yüzde 10,3

2025: Yüzde 9,9

2026: Yüzde 9,3

ENFLASYON

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15.2

2026: Yüzde 8.5

BÜTÇE AÇIĞI

2023: 1,6 trilyon TL

2024: 2,65 trilyon TL

2025: 1,82 trilyon TL

2026: 1,82 trilyon TL

BÜTÇE DENGESİ/GSYH

2023: Yüzde -6,4

2024: Yüzde -6,4

2025: Yüzde -3,4

2026: Yüzde -2,9

MİLLİ GELİR

2023: 1,06 trilyon $

2024: 1,1 trilyon $

2025: 1,2 trilyon $

2026: 1,3 trilyon $

KİŞİ BAŞINA GELİR

2023: 12 bin 415 $

2024: 12 bin 875 $

2025: 13 bin 717 $

2026: 14 bin 855 $

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI

2023: 42,5 milyar $

2024: 34,7 milyar $

2025: 31,7 milyar $

2026: 30 milyar $

CARİ DENGE/GSYH

2023: Yüzde -4

2024: Yüzde -3,1

2025: Yüzde -2,6

2026: Yüzde -2,3

$/TL TAHMİNİ (ORTALAMA)

2023: 23,9

2024: 36,8

2025: 43,9

2026: 47,8

İHRACAT

2023: 255 milyar $

2024: 267 milyar $

2025: 283,6 milyar $

2026: 302,2 milyar $

İTHALAT

2023: 367 milyar $

2024: 372,8 milyar $

2025: 388,9 milyar $

2026: 414 milyar $

TURİZM GELİRİ

2023: 55,6 milyar $

2024: 59,6 milyar $

2025: 64,7 milyar $

2026: 71,3 milyar $