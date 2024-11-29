OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi 500 milyon dolarlık ortak yatırım fonu kuruyor

OYAK ile Umman Sultanlığı Varlık Fonu Umman Yatırım Otoritesi (OIA), 500 milyon dolarlık ortak yatırım fonu kurduklarını açıkladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK'ın kurumsal saygınlığının küresel ölçekte karşılık bulduğunu belirterek “Umman Yatırım Otoritesi ile ortaklaşa kurduğumuz fon, ülkemize ve kurumumuza duyulan güvenin göstergesidir. 500 milyon dolarlık fona ortaklığımızla stratejik alanlarda yatırımlar yapacağız. Bu ortaklık küresel vizyonumuza güç katacak” dedi.

250 milyon dolar katkı sağlayacak

Üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda yöneten OYAK, Umman Sultanlığı'nın yatırım kolu olan Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ile 500 milyon dolarlık bir yatırım fonu kurdu. Her iki kurum da fona 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Ağırlıklı olarak ulusal varlık fonları ile iş birliği yapan Umman Yatırım Otoritesi, daha önce de dünyada farklı varlık fonlarıyla benzer ortak girişimler kurmuştu. İspanya, Brunei, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan ve Pakistan ile ortak girişim fonları bulunan Umman Yatırım Otoritesi’nin Türkiye’deki iş ortağı ise OYAK oldu. OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi, kurdukları fon ile sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı bölgelerinde yatırım yapmayı hedefliyor.

“Sürdürülebilir nema için çalışmalara devam ediyoruz”

OYAK’ın alanında örnek bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olduğunu ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Kurumsal mirasımızı korumak, finansal başarımızı daha da güçlendirmek ve üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Büyüme fırsatlarını değerlendirerek ve yeni pazarlarda genişleyerek yurt dışı gelirlerimizi artırmak ve ülkemizin ihracat oranını yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“Umman Yatırım Otoritesi’nin tercihi önemli bir mesaj”

OYAK’ın halen farklı sektörlerde Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, altı kıtada, 25 ülkede, tüm zaman dilimlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet gösterdiğini vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisine ve geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizin küresel arenadaki varlığını güçlendirmek için çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz ve başarılı performansımız global ölçekte de karşılık buluyor. Umman Yatırım Otoritesi ile ortaklaşa kurduğumuz 500 milyon dolarlık fon, ülkemize ve kurumumuza duyulan güvenin göstergesidir. Umman Yatırım Otoritesi ile kurduğumuz fon aracılığı ile sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda stratejik alanlara yatırımlar yapacağız. Bu ortaklık, küresel vizyonumuza güç katacak. Umman Yatırım Otoritesi’nin ülkemizin köklü kuruluşlarından OYAK’ı tercih etmesi önemli bir mesaj. Sürdürülebilir finansal ve operasyonel performansımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya, ülkemizin küresel ölçekte varlığını desteklemek için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”

“Köklü yatırım ortaklıkları oluşturuyoruz”

Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi, yeni stratejik ortaklığın Umman Yatırım Otoritesi’nin uluslararası yatırım ağı için uyguladığı büyüme ve genişleme planıyla aynı çizgide olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu anlaşma ulusal ekonomimiz için stratejik değeri olan, yüksek getirili ve köklü yatırım ortaklıkları oluşturma çabalarımızın bir parçasıdır. Umman Yatırım Otoritesi’nin bugüne kadar dokuz kardeş ülkeyle stratejik ortaklıklar kurmasını sağlayan küresel duruşu ve zengin deneyimiyle gurur duyuyoruz.”

İlk yatırım İskenderun’a

Umman Yatırım Otoritesi Baş Yatırım Sorumlusu İbrahim Al Eisri de OYAK ve OIA ortaklığında kurulan fonun her iki ülke için de önemli olduğuna dikkat çekti. Al Eisri, “Türkiye’ye ve Türkiye’nin bölgedeki vizyonuna güveniyoruz. Sadece Umman ve Türkiye’de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da birlikte yatırımlar yapmayı planlıyoruz’’ dedi.

Edinilen bilgiye göre, OIA-OYAK fonunun ilk yatırımı ‘Güney Konteyner Port’ olacak. İskenderun’da inşa edilecek yeni liman tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Limanın, OYAK’ın iş ortağı Oman Investment Authority’nin tüm dünyadaki yatırımlarına açılan bir kapı olması bekleniyor.

51 milyar dolar portföye sahip

Devlet Genel Rezerv Fonu ile Umman Yatırım Fonu'nun birleşmesiyle 2020 yılında kurulan Umman Yatırım Otoritesi, mali ve operasyonel bağımsızlığa sahip özerk bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini yürütüyor. Doğrudan Umman Bakanlar Kurulu'na bağlı olan Umman Yatırım Otoritesi'nin temel misyonu Umman Sultanlığı'nın fon ve varlıklarını yönetmek ve getirilerini optimize etmek olarak belirlendi.

Umman Yatırım Otoritesi'nin 2023 yılı itibarı ile 51 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde sanayi, havacılık, enerji, madencilik, lojistik, turizm, finansal hizmetler, bilgi ve teknoloji, gıda ve balıkçılık alanlarında yatırımları olan Umman Yatırım Otoritesi, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.