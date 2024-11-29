Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Londra’da yatırımcılarla buluştu

Mehmet KAYA

JP Morgan’ın ev sahipliğindeki toplantıya, enerji şirket temsilcileri katılacak. Bakan Bayraktar’ın başta yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin programı YEKA uygulaması olmak üzere nükleer enerji ve diğer enerji yatırımları hakkında yatırımcılarla görüşecek. Bakan Bayraktar, Birleşik Krallık’ta resmi temaslarda da bulunacağı, Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile de bir görüşme yapacağı bildirildi.

Türkiye, başta depolamalı lisans başvuruları olmak üzere çok sayıda enerji yatırımı projesini yürütüyor. Bunlar arasında Sinop’ta bulunan nükleer santral projesi de yer alıyor. Ayrıca orta-uzun vadede, İngiltere’deki şirketlerin de çalıştığı küçük nükleer santraller de Türkiye’nin planları arasında bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Bakan Bayraktar, Londra’da dünyanın önde gelen enerji şirketleri temsilcileriyle biraraya gelecek ve Türkiye’nin planlarını anlatacak. Toplantıda yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıkacağı, 2035 stratejisinin de sunulacağı kaydedildi. Türkiye’nin orta-uzun vadede belirlediği 120 bin MW kurulu güçteki güneş ve rüzgar enerjisine ulaşma hedefi, YEKA teşvik modeli de yatırımcılara anlatılacak. Türkiye her yıl en az 2 bin MW kurulu güçte YEKA’nın yeni yarışmalı modeli çerçevesinde ihale yapmayı planladığı vurgulanacak. Bakan Bayraktar’ın uluslararası şirketleri bu yarışlara katılmaya davet edeceği bildirildi.

Birleşik Krallık temasları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Krallık’ta resmi temaslarda da bulunuyor. Bu kapsamda, Londra’da Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir görüşme yapıyor. Ayrıca, Birleşik Krallık’ın ihracat kredi finansmanı kurumu olan UK Export Finance’ın kıdemli yöneticileriyle de bir toplantı yapacak. Kurumun kıdemli yöneticileri yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Bayraktar’a bilgi verecek. Bakan Bayraktar da Türkiye’nin enerjideki mevcut durumunu ve gelecek perspektifini muhataplarıyla paylaşacak.