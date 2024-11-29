Numan Kurtulmuş'tan son dakika 'Öcalan' açıklaması!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Öcalan’a yönelik çağrı hakkında, "Durumu tüm yönleriyle ele almak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin, "Süreci bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor." dedi.
Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:
Terörsüz Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor. Süreç çok yeni. Herkes görüşlerini söyleyecek. Türkiye'nin en büyük kazanımlarından birisi milletimizin seçime sahip çıkmasıdır. Siyaset zemininde elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.
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